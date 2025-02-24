Про зустріч із Зеленським та "серйозні" переговори з Путіним: Трамп зробив серію нових заяв

Зміст:

Анонс зустрічі з Зеленським та угоду про рідкісноземи

Під час спілкування з лідерами G7 сьогодні, президент США заявив про плани зустрітися із главою України Володимиром Зеленським "цього або наступного тижня". Приводом для зустрічі має стати підписання угоди про рідкісноземельні метали.

"Усі висловили бажання (лідери G7 - ред.), щоб війна закінчилася, і я наголосив на важливості життєво важливої угоди щодо критично важливих мінералів і рідкісних металів між США та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро", - сказав Дональд Трамп.

Американський президент вважає, що угода "забезпечить американському народу компенсацію за десятки мільярдів доларів і військову техніку, надіслану в Україну", а також сприятиме зростанню економіки України.

Про "швидке" завершення війни

Глава Білого дому висловив упевненість у швидкому завершенні війни. Трамп заявив, що війна в Україні "може закінчитися протягом кількох тижнів".

При цьому Трамп не дав однозначної відповіді на запитання журналістів щодо можливості України повернути окуповані території, чи ймовірності територіальних поступок для завершення війни

За словами Трампа, територіальне питання - це частина переговорів, які тільки починаються.

"Це нелегко зробити (повернути території - ред.), чи не так?... Так, можливо, частину з них, так, я сподіваюся на це. Але це нелегко зробити", - відповів американський лідер.

Про зустріч з Путіним та 9 травня в Москві

Трамп нагадав, що "припинення війни" між Україною та РФ є його "метою", а також додав що зустрінеться з очільником Кремля "у якийсь момент".

Він ще раз спростував інформацію ЗМІ про нібито візит до РФ на 9 травня. Президент США зазначив, що не планує їхати до Москви на святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, бо це "надто рано".

"Я вважаю за краще чекати слушного моменту", - сказав Трамп.

Водночас він відмовився називати очільника РФ диктатором. "Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - заявив Трамп, незадовго до того вживши цей термін стосовно президента України Володимира Зеленського.

Переговори з РФ

Дональд Трамп наголосив, що продовжує "серйозні переговори" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але не тільки про припинення вогню.

"Але й про великі економічні угоди, які планується укласти між США та Росією", - написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, переговори проходять "дуже успішно", але подробиць президент США не навів.

Про миротворчі війська з Європи

Лідер Штатів заявив, що не проти можливої відправки європейських військ в Україну.

Трамп каже, що "не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська як миротворців".

При цьому він висловив думку, що президент РФ Володимир Путін нібито також підтримає ідею щодо відправки європейських миротворців в Україну.

При підготовці використовувалися: заява Трампа в соціальній мережі Truth Social, публікації Sky News і Le Figaro, BBC.