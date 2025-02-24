О встрече с Зеленским и "серьезных" переговорах с Путиным: Трамп сделал серию новых заявлений

Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и подписание соглашения о редкоземельных металлах. Также глава США заявил о "серьезных переговорах" с кремлевским лидером Путиным и возможном завершении войны "в течение недель".
РБК-Украина собрало главные заявления Трампа в материале ниже.
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Во время общения с лидерами G7 сегодня президент США заявил о планах встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским "на этой или на следующей неделе". Поводом для встречи должно стать подписание соглашения о редкоземельных металлах.
"Все выразили желание (лидеры G7 - ред.), чтобы война закончилась, и я отметил важность жизненно важного соглашения относительно критически важных минералов и редких металлов между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро", - сказал Дональд Трамп.
Американский президент считает, что соглашение обеспечит "американскому народу компенсацию за десятки миллиардов долларов и военную технику, направленную в Украину", а также будет способствовать росту экономики Украины.
Глава Белого дома выразил уверенность в скором завершении войны. Трамп заявил, что война в Украине "может закончиться в течение нескольких недель".
При этом Трамп не дал однозначного ответа на вопрос журналистов о возможности Украины вернуть оккупированные территории или вероятности территориальных уступок для завершения войны.
По словам Трампа, территориальный вопрос - это вопрос переговоров, которые только начинаются.
"Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не правда ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать", - ответил американский лидер.
Трамп напомнил, что "прекращение войны" между Украиной и РФ является его "целью", а также добавил, что встретится с главой Кремля "в какой-то момент".
Он еще раз опроверг информацию СМИ о якобы визите в РФ на 9 мая. Президент США отметил, что не планирует ехать в Москву на празднование Дня победы во Второй мировой войне, потому что это "слишком рано".
"Я считаю лучшим подождать подходящего момента", - сказал Трамп.
В то же время он отказался называть главу РФ диктатором. "Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - заявил Трамп, незадолго до этого употребив данный термин в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп подчеркнул, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но не только о прекращении огня.
"Но и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией", – написал он в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, переговоры проходят "очень успешно", но подробностей президент США не сообщил.
Лидер Штатов заявил, что не против возможной отправки европейских войск в Украину.
Трамп говорит, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска в качестве миротворцев".
При этом он выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин якобы также поддержит идею отправки европейских миротворцев в Украину.
При подготовке использовались: заявление Трампа в социальной сети Truth Social, публикации Sky News и Le Figaro, BBC.
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