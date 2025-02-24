О встрече с Зеленским и "серьезных" переговорах с Путиным: Трамп сделал серию новых заявлений

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Анонс встречи с Зеленским и соглашение о редкоземах

Во время общения с лидерами G7 сегодня президент США заявил о планах встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским "на этой или на следующей неделе". Поводом для встречи должно стать подписание соглашения о редкоземельных металлах.

"Все выразили желание (лидеры G7 - ред.), чтобы война закончилась, и я отметил важность жизненно важного соглашения относительно критически важных минералов и редких металлов между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро", - сказал Дональд Трамп.

Американский президент считает, что соглашение обеспечит "американскому народу компенсацию за десятки миллиардов долларов и военную технику, направленную в Украину", а также будет способствовать росту экономики Украины.

О "скором" завершении войны

Глава Белого дома выразил уверенность в скором завершении войны. Трамп заявил, что война в Украине "может закончиться в течение нескольких недель".

При этом Трамп не дал однозначного ответа на вопрос журналистов о возможности Украины вернуть оккупированные территории или вероятности территориальных уступок для завершения войны.

По словам Трампа, территориальный вопрос - это вопрос переговоров, которые только начинаются.

"Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не правда ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать", - ответил американский лидер.

О встрече с Путиным и 9 мая в Москве

Трамп напомнил, что "прекращение войны" между Украиной и РФ является его "целью", а также добавил, что встретится с главой Кремля "в какой-то момент".

Он еще раз опроверг информацию СМИ о якобы визите в РФ на 9 мая. Президент США отметил, что не планирует ехать в Москву на празднование Дня победы во Второй мировой войне, потому что это "слишком рано".

"Я считаю лучшим подождать подходящего момента", - сказал Трамп.

В то же время он отказался называть главу РФ диктатором. "Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - заявил Трамп, незадолго до этого употребив данный термин в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры с РФ

Дональд Трамп подчеркнул, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но не только о прекращении огня.

"Но и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией", – написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, переговоры проходят "очень успешно", но подробностей президент США не сообщил.

О миротворческих войсках из Европы

Лидер Штатов заявил, что не против возможной отправки европейских войск в Украину.

Трамп говорит, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска в качестве миротворцев".

При этом он выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин якобы также поддержит идею отправки европейских миротворцев в Украину.

При подготовке использовались: заявление Трампа в социальной сети Truth Social, публикации Sky News и Le Figaro, BBC.