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Зустріч Веймарського трикутника у Берліні буде присвячена допомозі Україні, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зустріч Веймарського трикутника в Берліні, яка відбудеться в п'ятницю, буде присвячена насамперед допомозі Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час", - заявив він.

Шольц додав, що для трьох країн ЄС важливо зібратися разом хоча б тому, що Росія веде агресивну війну проти України.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки для України. Чи достатньо боєприпасів? Чи достатньо артилерії? Чи достатньо протиповітряної оборони?" - заявив Шольц. 

При цьому канцлер ще раз спростував враження про розрив із Макроном.

"У нас з Еммануелем Макроном дуже хороші особисті стосунки, я б назвав їх дуже дружніми", - підкреслив Шольц. 

Веймарський трикутник

Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

Раніше видання Politico повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Польщі Дональд Туск вирушать до Берліна 15 березня, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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ФранціяПольщаБерлінОлаф ШольцВійна Росії проти України