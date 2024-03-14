RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Встреча Веймарского треугольника в Берлине будет посвящена помощи Украине, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Встреча Веймарского треугольника в Берлине, которая состоится в пятницу, будет посвящена в первую очередь помощи Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Хорошо, что мы собираемся вместе в Веймарском треугольнике в это время", - заявил он.

Шольц добавил, что для трех стран ЕС важно собраться вместе хотя бы потому, что Россия ведет агрессивную войну против Украины.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы организовать как можно больше поддержки для Украины. Достаточно ли боеприпасов? Достаточно ли артиллерии? Достаточно ли противовоздушной обороны?" - заявил Шольц. 

При этом канцлер еще раз опроверг впечатление о разрыве с Макроном.

"У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения, я бы назвал их очень дружескими", - подчеркнул Шольц. 

Веймарский треугольник

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах не редко дискутируются вопросы относительно Украины.

Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Ранее издание Politico сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск отправятся в Берлин 15 марта, чтобы встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияПольшаБерлинОлаф ШольцВойна России против Украины