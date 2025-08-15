Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: всі події саміту онлайн

Головне:

Зустріч пройде в місті Анкоридж на військовій базі Елмендорф - Річардсон.

на військовій базі Елмендорф - Річардсон. Ініціатором саміту виступила російська сторона.

Формат саміту: двостороння зустріч лідерів і переговори делегацій.

Центральна тема - війна в Україні , але також на порядку денному питання економічної співпраці РФ і США.

, але також на порядку денному питання економічної співпраці РФ і США. Напередодні Україна та лідери Європи узгодили 5 умов для миру, наполягаючи на територіальній цілісності та гарантіях безпеки.

Після саміту лідерів США та РФ може відбутися тристороння зустріч за участю президента України.

Що відомо на цю мить:

16:50

До американської делегації на базі Елмендорф-Річардсон приєднається міністр оборони США Піт Гегсет. Також на саміт із Путіним вирушив голова Об'єднаного комітету начальника штабів Ден Кейн.

16:04

Зеленський зробив заяву щодо саміту на Алясці: "Дійсно високі ставки"

Як зазначив президент України, російська армія продовжує зазнавати великих втрат, намагаючись забезпечити для свого керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці.

"Очікую сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", - написав Зеленський.

16:00

Ще низка заяв Трампа на шляху до Аляски.

Він зазначив, що російський диктатор не захопить всю Україну.

"Я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут, щоб посадити їх (Путіна та Зеленського - ред.) за стіл. Є дві сторони. Дивіться, Володимир Путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би зараз захопив усю Україну, але він цього не зробить", - сказав Трамп.

Глава Білого дому підтвердив плани запровадити "жорсткі економічні" санкції щодо РФ. Він вкотре пригрозив Москві "серйозними" наслідками, якщо та не проявить готовності серйозно обговорювати питання завершення війни в Україні.

"Я роблю це не заради себе, мені це не потрібно. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів", - заявив Трамп.

15:40

На борту Airforce One американський лідер зробив низку заяв.

Коментуючи зустріч з Путіним на Алясці, яка відбудеться вже сьогодні він сказав: "Щось із цього вийде".

За його словами, Путін вважає, що триваючі російські атаки по Україні "надають йому сили", але Трамп каже, що це навпаки "шкодить" диктатору.

Що стосується гарантій безпеки для України, то, на думку Трампа, вони "є можливими", але не у формі вступу до НАТО.

"Можливо, разом з Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО, бо цього не станеться, знаєте, є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою є можливість", - прокоментував Трамп питання гарантій безпеки для України.

Президент США також зробив заяву щодо українських територій. Він стверджує, що це питання "лежить на столі", але він "має дозволити Україні прийняти це рішення".

15:21

Звідти Трамп полетів своїм літаком Airforce One.

Фото: літак Трампа вирушив в Анкоридж (скрін відео)

Президент США з Білого дому прибув на авіабазу Ендрюс.

Деталі про місце і час зустрічі Трампа і Путіна

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував "довгоочікувану" зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на 15 серпня. Варто зазначити, що це їхній перший особистий контакт з 2019 року.

Для переговорів було обрано Анкоридж (найбільше місто штату Аляска), а саме американську військову базу Елмендорф - Річардсон.

Представники російської сторони повідомили час початку зустрічі - 11:30 за місцевим часом, що відповідає 22:30 за київським часом. Натомість Білий дім анонсував зустріч на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

О 17:45 за місцевим часом (04:45 в суботу за Києвом) заплановане повернення президента США до Вашингтона.

Формат переговорів

Саміт Трампа і Путіна включає бесіду у форматі тет-а-тет, в якій беруть участь лише лідери держав та їхні перекладачі.

Після цього - продовження розмови під час робочого обіду вже у розширеному форматі за участі делегацій.

Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, тривалість переговорів залежатиме від того "як піде дискусія".

За підсумками саміту запланована пресконференція.

Склад делегацій США та РФ

Окрім очільників держав участь у саміті беруть делегації, кожна з яких складається з п'ятьох осіб.

Від Сполучених Штатів будуть:

держсекретар США Марко Рубіо

міністр фінансів Скотт Бессент

міністр торгівлі Говард Лютнік

директор Національної розвідки Джон Реткліфф

начальник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз

політичний директор Білого дому Джеймс Блер

заступник голови апарату Білого дому Бо Харрісон

директор з комунікацій Нік Луна

заступник директора з комунікацій Ден Скавіно

прес-секретар Білого дому Стівен Чунг

радник з національної безпеки Роберт Гебрієл

прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт

радник з правових питань Вілл Шарф

радник з економічної політики Росс Вортінгтон

спеціальний посланець Стів Віткофф

посол США Моніка Кроулі

Росію на саміті представляють:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров ;

; помічник глави Кремля Юрій Ушаков ;

; міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов ;

; міністр фінансів РФ Антон Силуанов ;

; голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Порядок денний

Основною темою переговорів є війна в Україні та можливі шляхи її завершення.. Очільник Білого дому Дональд Трамп наголошував, що головною метою його зустрічі з Володимиром Путіним є досягнення припинення вогню.

У РФ назвали ключовим питанням для обговорення "врегулювання українського кризису", але також планують торкнутися тем двостороннього співробітництва США та Росії в економічній сфері і питання глобальної безпеки.

Представники адміністрації США характеризують зустріч, як "вправу на слухання" для американського президента.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп прагне оцінити ситуацію, оскільки попередні телефонні розмови з російським лідером не принесли результатів.

За словами прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт, президент США хоче "поглянути російському президенту в очі та зрозуміти, який прогрес можна досягти, щоб просунути процес уперед, закінчити цю жорстоку війну та відновити мир".

Питання територій

Дональд Трамп неодноразово висловлював ідею завершення війни в Україні через пошук компромісу, включно з можливим "обміном територіями".

Зокрема він казав, що потенційна домовленість означатиме "дещо погане для обох сторін", і може передбачати "певний обмін територіями на благо обох сторін". На цьому тлі у ЗМІ з’явилися припущення, що Москва прагнутиме отримати під свій контроль всю Донецьку та Луганську області.

Такі заяви Трампа викликали занепокоєння в Україні та Європі. Проте напередодні саміту лідер Штатів провів відеоконференцію з Зеленським та європейськими лідерами, де запевнив їх, що не обговорюватиме територіальні питання з Путіним.

Під час цієї ж онлайн-конференції було узгоджено 5 ключових умов для досягнення справедливого миру:

Негайне припинення вогню та надання Україні надійних гарантій безпеки. Обговорення питань, що стосуються України, виключно з її участю. Відсутність права вето Росії щодо вступу України до НАТО та ЄС. Збереження та посилення санкційного тиску на Росію у разі її відмови від припинення вогню. Підготовка тристороннього формату переговорів за участю лідерів України, РФ та США.

Західні лідери погодилися, що територіальні питання мають вирішуватись лише за згодою українського народу та згідно з Конституцією.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вихідною точною у територіальному питанні має бути лінія бойового зіткнення, і що "юридичне визнання окупованих територій не обговорюється".

Чи буде зустріч із Зеленським

Напередодні переговорів на Алясці Дональд Трамп заявив, що у разі їх успішного проведення може відбутися тристороння зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Президент США зазначив, що така зустріч може відбутися "майже негайно" після саміту.

За інформацією ЗМІ, під час відеоконференції Трамп, Зеленський та європейські лідери обговорювали можливі місця для такого формату, серед яких були країни Європи та Близького Сходу, зокрема Туреччина.

Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, наголошуючи на необхідності обговорення усіх питань, що стосуються України, виключно з її участю.

Водночас Дональд Трамп застеріг, що друга зустріч може не відбутися, якщо він "не почує відповідей" від очільника Кремля на Алясці. За словами глави Білого дому, у такому разі він готовий відмовитися від подальших переговорів та "вдарити Путіна санкціями".

Чому переговори - на Алясці

Вибір місця проведення саміту Трампа і Путіна має кілька аспектів. Логістично, воно знаходиться у безпосередній близькості до Росії, що забезпечує російській делегації коротший переліт, ніж до континентальних штатів США. Для американської сторони маршрут також є відносно коротким.

Крім того, вибір Аляски обумовлений міркуваннями безпеки для російського диктатора. Сполучені Штати не ратифікували Римський статут, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Це означає, що ордер МКС на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини, пов'язані з депортацією українських дітей, не може бути виконаний на території США.

Вибір Аляски має також символічний підтекст. Цей штат був російською територією до її продажу Сполученим Штатам у XIX столітті.

До того ж помічник російського лідера Юрій Ушаков зазначив, що Кремль вважає символічним той факт, що зустріч відбудеться "біля могил радянських льотчиків на Алясці".

Напередодні саміту губернатор Аляски Майк Данліві назвав свій штат "мостом між народами". Втім місцеві жителі мають неоднозначне ставлення до саміту, та навіть організували акції протесту.