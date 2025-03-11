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Зустріч США та України: Київ наполягає залучити європейських партнерів до мирних переговорів

Вівторок 11 березня 2025 20:27
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Зустріч США та України: Київ наполягає залучити європейських партнерів до мирних переговорів Фото: зустріч США та України у Саудівській Аравії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки та Україна провели перемовини у Саудівській Аравії. Під час зустрічі було обговорено шлях до миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Як вказано у заяві, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

"Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - сказано у повідомленні.

Переговори в Саудівській Аравії

Сьогодні у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегації США та України, на якій були присутні керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга. А ось Штати представляли держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц.

Зустріч делегації у Джидді тривала понад п'ять годин.

А перед початком перемовин глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна прагне миру і готова вести переговори, щоб припинити війну, а також підходить до сьогоднішніх переговорів з офіційними особами США з "дуже відкритого" місця.

А спікер Держдепу Теммі Брюс згодом заявила, що американська делегація досить оптимістично налаштована щодо зустрічі представників України та США у Саудівській Аравії. І що невдовзі очікуються "фантастичні новини для людства".

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріядді відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вони тривали приблизно 4,5 години, а це була перша зустріч такого рівня з початку повномасштабної російської агресії проти України. Друга ж зустріч відбулась вже 27 лютого у Стамбулі, Туреччина.

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