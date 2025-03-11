Встреча США и Украины: Киев настаивает привлечь европейских партнеров к мирным переговорам

Соединенные Штаты Америки и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. Во время встречи обсуждался путь к миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

Как указано в заявлении, обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

"Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - сказано в сообщении.

Переговоры в Саудовской Аравии

Сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и Украины, на которой присутствовали руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. А вот Штаты представляли госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц.

Встреча делегации в Джидде длилась более пяти часов.

А перед началом переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина стремится к миру и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну, а также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места.

А спикер Госдепа Тэмми Брюс впоследствии заявила, что американская делегация достаточно оптимистично настроена относительно встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии. И что вскоре ожидаются "фантастические новости для человечества".

Напомним, 18 февраля в Эр-Риядде состоялись переговоры между делегациями США и России. Они длились примерно 4,5 часа, а это была первая встреча такого уровня с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Вторая же встреча состоялась уже 27 февраля в Стамбуле, Турция.