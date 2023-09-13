Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: що отримають Росія та КНДР після перемовин диктаторів

Зустріч на космодромі: що відбувалося у Росії

Два диктатори зустрілися на Далекому Сході Росії на космодромі “Восточний”. Кім Чен Ин, який має велику цікавість до будівництва та запуску балістичних ракет, мав змогу оглянути їхні деталі, а також засипав росіян професійними питаннями. Як пише видання Guardian, Путін міг запропонувати Кіму допомогу з програмою запуску супутників в обмін на снаряди та зброю.

Справа в тому, що КНДР дійсно має успіхи у виробництві бойових ракет (включаючи ті, які в теорії можуть долетіти до Америки) та ядерних боєголовок. Але от з супутниками поки що такого прориву немає. Досі країна так і не змогла запустити на орбіту військовий супутник, проваливши запуски двічі у 2023 році.

Фото: зустріч на космодромі "Восточний" мала велике значення, оскільки Кім марить будівництвом ракет (kremlin.ru)

Для Путіна це була рідкісна нагода побачитися з одним зі своїх справжніх союзників. Північна Корея стояла за спиною Росії ще з 2014 року. Вона не засудила анексію Криму та повномасштабне вторгнення, системно голосує проти резолюцій ГА ООН щодо України, визнала незалежність так званих “ЛДНР”, визнала легітимними “референдуми” на захоплених територіях України.

Голова ГУР Кирило Буданов у серпні 2023 року сказав, що передача Пхеньяном Москві снарядів калібром 152 і 122 мм, а також реактивних - вже відбувається. Це є грубим порушенням резолюцій Радбезу ООН. Додатково, голова МЗС РФ Сергій Лавров оголосив, що відтепер Росія не підтримуватиме санкції проти Пхеньяну, як це було останніми роками.

Кім Чен Ин заявив про повну підтримку будь-яких дій Росії і що Північна Корея завжди буде з нею. А відносини між двома країнами сягнули рівня “стратегічних”. Коли Путіна спитали, чи дійсно його країна буде допомагати КНДР будувати супутники, він відповів: “Це саме те, чому ми й зустрілися. У їхнього лідера великий інтерес до інженерії”.

“Росія мобілізує виробництво, але на виході їм все одно не вистачатиме снарядів. Тож вони, скоріш за все, будуть імпортувати з будь-яких доступних джерел, щоб покрити дефіцит”, - пояснив The Guardian Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Кім зустрівся з Путіним, бо Росія дійсно має великі проблеми з “сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням”. Не все добре і на інших напрямках, наголосив він. Інакше б РФ не зверталася по допомогу до такої держави, як Північна Корея.

Зустріч на космодромі також мала передати сигнал в Сеул, щоб Південна Корея - потужний виробник снарядів - не передавала їх Україні. “Росіяни дуже переживають щодо багатьох доставок зброї з Півдня до України”, - наголосив Guardian Андрій Ланьков, визнаний спеціаліст по Корейському півострову з Університету Кукмін в Сеулі.

Далі Кім Чен Ин поїде до ще двох міст Росії на Далекому Сході - Комсомольска-на-Амурі (щоб побачити завод літаків) та до Владивостока, “щоб подивитися на можливості Тихоокеанського флоту”, повідомляє AP.

Велика мрія Кім Чен Ина стикається з проблемами

Допомога може бути потрібна вже скоро, наголошує видання Reuters, оскільки техніки КНДР обіцяли нову спробу запуску супутника “Чхолліма-1” у жовтні цього року. З 1998 року КНДР зробила шість спроб запуску, дві з яких були, ймовірно, успішними. Кооперацію з Росією КНДР хотіла розвинути ще з 2015 року, нібито для “мирного дослідження космосу”.

У 2021 році, під час партійного конгресу, Кім представив “список забаганок”, серед яких були й супутники для військової розвідки. “Чхолліма-1” розроблявся саме під цей запит і має новий дизайн ракети-носія. Її двигуни могли бути від міжконтинентальної ракети “Хвасонг-15” (типовий приклад технічного канібалізму в КНДР), яка має в основі радянські розробки.

Фото: незважаючи на великі амбіції, Кім Чен Ин поки що так і не зміг вивести бойовий супутник на орбіту (Getty Images)

Останній запуск Кванмьонсон-4 відбувся у 2016 році, але й досі невідомо, чи передав той супутник щось на Землю, перш ніж зійшов з орбіти 30 червня 2023 року. Це при тому, що офіційний Пхеньян метою називає “моніторинг посівів та погоди”.

Нещодавно, Північна Корея зуміла зібрати частини ракети та навіть супутника для дослідження. “Наскільки ми знаємо, КНДР має досить обмежені можливості у побудові супутників. Жоден з них не виглядає таким, що має значну цінність”, - сказав Reuters Брайан Віден з Фундації Secure World.

Експерти, опитані виданням NK News, заявили, що “останній супутник Півночі скоро згорить у атмосфері”. Мова про Кванмьонсон 3-2, запущений ще у 2012 році. Марко Лангбрьок, викладач Технічного університету Делфта вважає, що йому лишився лише тиждень, а через маленький розмір він повністю згорить у атмосфері.

“Це мертвий шматок металу і був таким, мабуть, через тиждень після запуску”, - упевнений Джонатан Макдауелл з Гарвад-Смітсонівського Центру астрофізики.

Регіональний розвиток та спільні проекти: що Кіму пообіцяли на Далекому Сході

У іншій новині NK News повідомиляє, що губернатор Приморського краю Олег Кожемяко обговорив з Кім Чен Ином регіональний розвиток, туризм та будівництво. Саме на будівництві частіше всього працювали північнокорейські робітники до початку пандемії Covid-19. Раніше Кожемяко говорив про бажання побудувати - разом з Китаєм та КНДР - індустріальний та торгівельний парк. Пхеньян мав надати “великі робочі ресурси”, що може порушувати санкції проти КНДР, які забороняють таку практику.

Путін та Кім могли також обговорити відновлення залізничної гілки від селища Хасан у Росії до порту Раджин у КНДР, а також гуманітарну допомогу. Москва запропонувала Пхеньяну та Пекіну провести спільні військові навчання. Це відбулося ще під час візиту міністра оборони Росії Шойгу до Пхеньяну 25-27 серпня.

Втім, наразі невідомо про підписання будь-якої угоди між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним за результатами зустрічі віч-на-віч. Багато факторів залишаються незрозумілими, а закриті кордони Північної Кореї ставлять під питання отримання та розподіл гуманітарної допомоги. Невідомо і в якому дійсно стані снаряди, що їх міг пообіцяти Кім.