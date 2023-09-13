Встреча Путина и Ким Чен Ына: что получат Россия и КНДР после переговоров диктаторов

Встреча на космодроме: что происходило в России

Два диктатора встретились на Дальнем Востоке России, на космодроме "Восточный". Ким Чен Ын, который имеет большой интерес к строительству и запуску баллистических ракет, мог осмотреть их детали, а также засыпал россиян профессиональными вопросами. Как пишет издание Guardian, Путин мог предложить Киму помощь с программой запуска спутников в обмен на снаряды и оружие.

Дело в том, что КНДР действительно имеет успехи в производстве боевых ракет (включая те, которые в теории могут долететь до Америки) и ядерных боеголовок. Но вот со спутниками пока такого прорыва нет. До сих пор страна так и не смогла запустить на орбиту военный спутник, провалив запуски дважды в 2023 году.

Фото: встреча на космодроме "Восточный" имела большое значение, поскольку Ким грезит строительством ракет (kremlin.ru)

Для Путина это была редкая возможность увидеться с одним из своих настоящих союзников. Северная Корея стояла за спиной России с 2014 года. Она не осудила аннексию Крыма и полномасштабное вторжение, системно голосует против резолюций ГА ООН по Украине, признала независимость так называемых "ЛДНР", признала легитимными "референдумы" на захваченных территориях Украины.

Глава ГУР Кирилл Буданов в августе 2023 года сказал, что передача Пхеньяном Москве снарядов калибром 152 и 122 мм, а также реактивных - уже происходит. Это грубое нарушение резолюций Совбеза ООН. Дополнительно, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что отныне Россия не будет поддерживать санкции против Пхеньяна, как это было в последние годы.

Ким Чен Ын заявил о полной поддержке любых действий России и что Северная Корея всегда будет с ней. А отношения между двумя странами достигли уровня "стратегических". Когда Путина спросили, действительно ли его страна будет помогать КНДР строить спутники, он ответил: "Это то, почему мы и встретились. У их лидера большой интерес к инженерии”.

"Россия мобилизует производство, но на выходе им все равно не будет хватать снарядов. Так что они, скорее всего, будут импортировать из любых доступных источников, чтобы покрыть дефицит”, - объяснил The Guardian Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Ким встретился с Путиным, потому что Россия действительно имеет большие проблемы с "современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением". Не все хорошо и по другим направлениям, подчеркнул он. Иначе бы РФ не обращалась за помощью к такому государству, как Северная Корея.

Встреча на космодроме также передала сигнал в Сеул, чтобы Южная Корея - мощный производитель снарядов - не передавала их Украине. "Россияне очень переживают по поводу многих поставок оружия с Юга в Украину", - подчеркнул Guardian Андрей Ланьков, признанный специалист по Корейскому полуострову из Университета Кукмин в Сеуле.

Далее Ким Чен Ын поедет в еще два города России на Дальнем Востоке - Комсомольск-на-Амуре (чтобы увидеть завод самолетов) и во Владивосток, "чтобы посмотреть на возможности Тихоокеанского флота", сообщает AP .

Большая мечта Ким Чен Ына сталкивается с проблемами

Помощь может потребоваться уже скоро, отмечает издание Reuters, поскольку техники КНДР обещали новую попытку запуска спутника "Чхоллима-1" в октябре этого года. С 1998 года КНДР предприняла шесть попыток запуска, две из которых, вероятно, были успешными. Кооперацию с Россией КНДР хотела развить еще с 2015 года, якобы для "мирного исследования космоса".

В 2021 году, во время партийного конгресса, Ким представил "список прихотей", среди которых были и спутники для военной разведки. "Чхоллима-1" разрабатывался именно под этот запрос и имеет новый дизайн ракеты-носителя. Ее двигатели могли быть от межконтинентальной ракеты Хвасонг-15 (типичный пример технического каннибализма в КНДР), которая имеет в основе советские разработки.

Фото: несмотря на большие амбиции, Ким Чен Ын пока так и не смог вывести боевой спутник на орбиту (Getty Images)

Последний запуск Кванменсон-4 состоялся в 2016 году, но до сих пор неизвестно, передал ли тот спутник что-либо на Землю, прежде чем сошел с орбиты 30 июня 2023 года. Это при том, что официальный Пхеньян целью называет мониторинг посевов и погоды.

Недавно Южная Корея сумела собрать части ракеты и даже спутника для исследования . “Насколько мы знаем, у КНДР есть достаточно ограниченные возможности в строительстве спутников. Ни один из них не выглядит имеющим значительную ценность”, - сказал Reuters Брайан Венен из Фонда Secure World.

Эксперты, опрошенные изданием NK News, заявили, что "последний спутник Севера скоро сгорит в атмосфере". Речь о Кванменсоне 3-2, запущенном еще в 2012 году. Марко Лангбрек, преподаватель Технического университета Делфта считает, что "ему осталась всего неделя", а из-за маленького размера он полностью сгорит в атмосфере.

"Это мертвый кусок металла и был таким, скорее всего, через неделю после запуска", - уверен Джонатан Макдауэлл из Гарвад-Смитсоновского центра астрофизики.

Региональное развитие и совместные проекты: что Киму пообещали на Дальнем Востоке

В другой новости NK News сообщает, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил с Ким Чен Ыном региональное развитие, туризм и строительство. Именно на строительстве чаще всего работали северокорейские рабочие до начала пандемии Covid-19. Ранее Кожемяко говорил о желании построить вместе с Китаем и КНДР индустриальный и торговый парк. Пхеньян должен предоставить "большие рабочие ресурсы", что может нарушать санкции против КНДР, запрещающие такую практику.

Путин и Ким могли также обсудить восстановление железнодорожной ветки от поселка Хасан в России до порта Раджин в КНДР, а также гуманитарную помощь. Москва предложила Пхеньяну и Пекину провести совместные военные учения. Это произошло еще во время визита министра обороны России Шойгу в Пхеньян 25-27 августа.

Впрочем, пока неизвестно о подписании какого-либо соглашения между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным по результатам встречи лицом к лицу. Многие факторы остаются непонятными, а закрытые границы Северной Кореи ставят под вопрос получение и распределение гуманитарной помощи. Неизвестно и в каком действительно состоянии снаряды, которые мог пообещать Ким.