UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зустріч Путіна та Ердогана: перекладач "оголосив війну" між Туреччиною та РФ

Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Турецький перекладач під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом нафантазував війну між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео фрагменту зустрічі лідерів двох держав.

"Між Росією та Туреччиною війна… Між Україною та Росією ситуація, яка складається, на тлі цього цей візит відбувається. І ваше запрошення, ми раді цьому запрошенню, моя делегація рада цьому запрошенню", - заявив перекладач під час викладу слів Ердогана.

Зустріч Путіна та Ердогана

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, у Сочі відбувається зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Однією з головних тем обговорень є відновлення зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Глава турецької держави вже анонсував, що після зустрічі з Путіним він оголосить дуже важливе рішення щодо цієї ініціативи.

Також, за даними турецьких ЗМІ, Ердоган хоче запропонувати Путіну посередництво у переговорах з Україною.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України