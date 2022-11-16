ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зустріч лідерів США і Китая на саміті G20 "надзвичайно конструктивний сигнал", - МВФ

Новость на русском →
Світ, Середа 16 листопада 2022 19:31
Зустріч лідерів США і Китая на саміті G20 "надзвичайно конструктивний сигнал", - МВФ Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала зустріч президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіня "дуже конструктивним сигналом", який може послабити торговельну напругу між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МВФ попередив, що економічне зростання призупиниться і понесе втрати, якщо світ розколеться на геополітичні блоки з конкуруючими технологіями і стандартами: якщо з одного боку опиняться США та їхні союзники, а з іншого - Китай і країни з державними економіками. За оцінками МВФ, це може вплинути на світовий обсяг ВВП, скоротивши його на 1,4 трлн доларів - до 3,5 трлн доларів.

"Ця зустріч надіслала дуже важливий сигнал світу про те, що міжнародне співробітництво важливе для всіх нас", - підкреслила Георгієва.

Крім того, очільниця МВФ наголосила, що ключовим фактором уповільнення глобального економічного зростання є війна в Україні.

"Лідери провідних економік світу виступили з настійним закликом до припинення війни Росії в Україні тому, що, крім іншого, ця війна є головним чинником, який уповільнює глобальне економічне зростання", - сказала Георгієва в інтерв'ю агентству Reuters після завершення саміту G20.

При цьому Георгієва нагадала, що мита США, запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом у 2018 році на китайські товари вартістю в сотні мільярдів доларів, в основному лягли на плечі американських споживачів і компаній. У жовтні 2019 року МВФ звинуватив торговельну війну між США та Китаєм у скороченні глобального зростання до найповільніших темпів за десятиліття.

"Під час високої інфляції це вкрай небажано. Крім того, Китай визнає, що необхідно покладатися на взаємну співпрацю, оскільки ми бачимо, що китайська економіка перебуває в дуже складному становищі", - сказала вона.

Нагадаємо, що лідери G20 домовилися про кроки для стабілізації світової економіки, бо вона зіткнулася з "безпрецедентними багатогранними кризами", починаючи від війни в Україні і закінчуючи сплеском інфляції.

Крім того, глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала попередила, що низка великих економік зіткнулася з реальним ризиком сповзання в рецесію через війну Росії проти України, зростання цін на продукти харчування та паливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму