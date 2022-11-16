Встреча лидеров США и Китая на саммите G20 "чрезвычайно конструктивный сигнал", - МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала встречу президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпиня "очень конструктивным сигналом", который может ослабить торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

МВФ предупредил, что экономический рост приостановится и понесет потери, если мир расколется на геополитические блоки с конкурирующими технологиями и стандартами: если с одной стороны окажутся США и их союзники, а с другой – Китай и страны с государственными экономиками. По оценкам МВФ, это может повлиять на мировой объем ВВП, сократив его на 1,4 трлн долларов – до 3,5 трлн долларов.

"Эта встреча отправила очень важный сигнал миру о том, что международное сотрудничество важно для всех нас", - подчеркнула Георгиева.

Кроме того, глава МВФ подчеркнула, что ключевым фактором замедления глобального экономического роста является война в Украине.

"Лидеры ведущих экономик мира выступили с настоятельным призывом к прекращению войны России в Украине потому, что, помимо прочего, эта война является главным фактором, замедляющим глобальный экономический рост", - сказала Георгиева в интервью агентству Reuters по завершении саммита G20.

При этом Георгиева напомнила, что пошлины США, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом в 2018 году на китайские товары стоимостью в сотни миллиардов долларов, в основном легли на плечи американских потребителей и компаний. В октябре 2019 года МВФ обвинил торговую войну между США и Китаем в сокращении глобального роста до самых медленных темпов за десятилетия.

"Во время высокой инфляции это крайне нежелательно. Кроме того, Китай признает, что необходимо полагаться на взаимное сотрудничество, поскольку мы видим, что китайская экономика находится в очень сложном положении", - сказала она.