Зустріч "Коаліції рішучих" у Києві: Умєров назвав ключові елементи переговорів

Партнери України зосередили увагу на формуванні нової архітектури безпеки та реалізації ключових домовленостей у межах "Коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

У Києві відбулася стратегічна зустріч за участі Президента України Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу Збройних сил Франції генерала Тьєррі Буркхарда та начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Ентоні Радакіна.

Під час переговорів учасники обговорили подальші кроки щодо зміцнення системи безпеки України, а також формування нової архітектури безпеки для Європи.

Основну увагу переговірники зосередили на впровадженні безпекових домовленостей після завершення активної фази війни та на ролі міжнародних партнерів у межах так званої "Коаліції охочих".

"Це важливий елемент гарантування стабільності, запобігання новій агресії та створення передумов для відновлення країни. Україна готова до миру. Але цей мир має бути справедливим, надійним і захищеним силою міжнародної підтримки", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Фото: Міністерство оборони України (mod.gov.ua)

Також сторони розглянули питання оперативного планування та готовності до негайної реалізації рішень у разі припинення бойових дій.

Умєров подякував Франції, Великій Британії та всім партнерам Коаліції охочих за послідовну й рішучу підтримку України у найскладніший період.