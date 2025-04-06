Встреча "Коалиции решительных" в Киеве: Умеров назвал ключевые элементы переговоров

Партнеры Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности и реализации ключевых договоренностей в рамках "Коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

В Киеве прошла стратегическая встреча при участии Президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхарда и начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Энтони Радакина.

В ходе переговоров участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению системы безопасности Украины, а также формирование новой архитектуры безопасности для Европы.

Основное внимание переговорщики сосредоточили на внедрении договоренностей по безопасности после завершения активной фазы войны и на роли международных партнеров в рамках так называемой "Коалиции решительных".

"Это важный элемент обеспечения стабильности, предотвращения новой агрессии и создания предпосылок для восстановления страны. Украина готова к миру. Но этот мир должен быть справедливым, надежным и защищенным силой международной поддержки", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Фото: Министерство обороны Украины (mod.gov.ua)

Также стороны рассмотрели вопросы оперативного планирования и готовности к немедленной реализации решений в случае прекращения боевых действий.

Умеров поблагодарил Францию, Великобританию и всех партнеров "Коалиции решительных" за последовательную и решительную поддержку Украины в самый сложный период.