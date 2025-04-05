Зустріч "коаліції рішучих" у Києві: начальник штабу Франції поділився новими подробицями

Зустріч "коаліції рішучих" у Києві

4 квітня в Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". У глибокому діалозі брали участь не тільки президент України Володимир Зеленський, начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії Тьєррі Буркхардт і Ентоні Радакін.

У зустрічі брали участь і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров.

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