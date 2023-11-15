Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна є поганою новиною для Путіна: експерт пояснив чому

На його думку, погана новина для Путіна в тому, що США та Китай домовляються про нові правила та вирішують долю Росії без його участі. Хоча, за словами експерта, навряд чи лідери США та Китаю зможуть погодити їх у Сан-Франциско, адже це складний і тривалий процес.

"Але те, що цей процес почнеться, що в базових рамках вони зможуть домовитися, що можна, а чого не можна, визначать первинні пункти, скажімо так, взаємного співжиття, - це точно. А головне - процес має бути продовжено", - каже він.

Краєв зізнається, що його здивувало те, що чи не найбільшу зацікавленість у зустрічі публічно демонструють саме китайці.

"Тобто американці її готують і рекламують, але в основному про неї каже Китай. Я думаю, на одній зустрічі контакти не закінчаться і це дуже добрий сигнал для всього світу", - додав аналітик.

Очевидно, як зазначає експерт, зустріч лідерів США та Китаю не подобається Москві. Не тим, що геополітичні конкуренти зближуються, оскільки вони залишаються в стані "frienemy" (поєднання характеристик друзів та ворогів), а тим, що Сі Цзіньпін готовий говорити з Байденом за спиною Володимира Путіна.

"Китай готовий домовлятися зі США і не підтримувати Росію. По суті, готовий торгувати російськими інтересами. Росіяни сподівалися на китайську підтримку ще з березня 2022 року, були запити на балістичні ракети, дрони оперативно-тактичного рівня, товари подвійного призначення, і росіяни нічого з цього не отримали. Так, росіяни отримали через КНДР снаряди, форму і деякі китайські ресурси, але це далеко не той рівень підтримки, на який сподівалася Москва, Росію вже не вважають сильною державою, її не включають до клубу великих і сильних. А це саме те, про що мріяла РФ, і одна з причин, через які вона розв'язала війну з Україною", – пояснив Олександр Краєв.

Нагадаємо, минулого тижня РБК-Україна писало про те, що Китай має своє сприйняття російсько-української війни. Україна в його очах – безумовний союзник США, крім того, російську агресію він виправдовує тим, що Вашингтон нібито розширює НАТО на схід. Байден застерігатиме від прямої військової допомоги Росії і наполягатиме, щоб Сі тиснув на Путіна у питанні припинення війни. Але особливих проривів не варто чекати, як і на зміну китайської риторики.