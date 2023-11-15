Встреча Байдена и Си Цзиньпина является плохой новостью для Путина: эксперт объяснил почему

По его мнению, плохая новость для Путина в том, что США и Китай договариваются о новых правилах и решают судьбу России без его участия. Хотя, по словам эксперта, вряд ли лидеры США и Китая смогут согласовать их в Сан-Франциско, это ведь сложный и длительный процесс.

"Но то, что этот процесс начнется, что в базовых рамках они смогут договориться, что можно, а чего нельзя, определят первичные пункты, скажем так, взаимного сожительства, - это точно. А главное - процесс должен быть продолжен", - говорит он.

Краев признается, что его удивило то, что наибольший интерес во встрече публично демонстрируют именно китайцы.

"То есть американцы ее готовят и рекламируют, но в основном о ней говорит Китай. Я думаю, на одной встрече контакты не закончатся и это очень хороший сигнал для всего мира", - добавил аналитик.

Очевидно, как отмечает эксперт, встреча лидеров США и Китая не нравится Москве. Не тем, что геополитические конкуренты сближаются, поскольку они остаются в состоянии "frienemy" (сочетание характеристик друзей и врагов), а тем, что Си Цзиньпин готов говорить с Байденом за спиной Владимира Путина.

"Китай готов договариваться с США и не поддерживать Россию. По сути, готов торговать российскими интересами. Россияне надеялись на китайскую поддержку еще с марта 2022 года, были запросы на баллистические ракеты, дроны оперативно-тактического уровня, товары двойного назначения, и россияне ничего из этого не получили. Да, россияне получили через КНДР снаряды, форму и некоторые китайские ресурсы, но это далеко не тот уровень поддержки, на который надеялась Москва, Россию уже не считают сильным государством, ее не включают в клуб больших и сильных. А это именно то, о чем мечтала РФ, и одна из причин, по которым она развязала войну с Украиной", - объяснил Александр Краев.

Напомним, на прошлой неделе РБК-Украина писало о том, что у Китая свое восприятие российско-украинской войны. Украина в его глазах - безусловный союзник США, кроме того, российскую агрессию он оправдывает тем, что Вашингтон якобы "расширяет" НАТО на восток. Байден будет предостерегать от прямой военной помощи России и настаивать, чтобы Си давил на Путина в вопросе прекращения войны. Но особых прорывов ждать не стоит, как и смены китайской риторики.