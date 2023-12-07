За зупинку видобутку "Укрнафтобуріння" відповідальний голова Держгеонадра, - нардеп

Зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни, і мова йде про 3-5% від усього українського видобутку газу. Про це заявив народний депутат України.

"В мене нема сумніву що "автори сценарію" ще не до кінця розуміють що зробили. В мене нема сумніву, що головним "приводним механізмом" стала служба Держгеонадра на чолі з головою паном Романом Опімахом. По багатьом судовим процесам ми зараз спостерігаємо як топменеджери великих приватних компаній зараз віддуваються за те, що сліпо виконували вказівки своїх акціонерів. Переконаний, що і в державному управлінні при прийнятті таких значущих рішень має бути жорстка повноцінна відповідальність топчиновників високого рівня. Саме тому спрямував запит голові Держгеонадра пану Опімаху - чим він керувався при прийнятті своїх рішень?" - написав нардеп.

Враховуючи наведене, парламентар, керуючись статтями 16, 17, 19, 24 Закону України "Про статус народного депутата України", просить надати інформацію та повідомити за кожним пунктом окремо про наступне:

На виконання якої саме норми права, інструкції та/або за вказівкою яких саме посадових осіб державних органів України, через 3,5 роки від дати прийняття постанови Верховним Судом від 26 листопада 2019 року у справі № 2а-7778/09/2670, Державною службою геології та надр України було подано заяву та апеляційну скаргу про поворот виконання рішення суду, в якій ДСГН просила вирішити питання про поворот виконання рішення суду в адміністративній справі № 2а-7778/09/2670 шляхом скасування наказу Держгеонадр № 204 від 27.06.2019 р. та анулювання спеціального дозволу користування надрами № 6349 від 10.07.2019 р.? Чи мала Державна служба геології та надр України будь-які правові можливості на період державного управління ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" призупинити заходи з анулювання спеціального дозволу користування надрами № 6349 від 10.07.2019 р.? Які саме дієві заходи було вжито Державною службою геології та надр України з метою недопущення чи запобігання перериванню функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та/або ризику збою у постачанні ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" природного газу після передачі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління АРМА та надалі ПАТ "Укрнафта"? Чому та з якою метою Державна служба геології та надр України, попри факт та умови передачі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління АРМА і надалі ПАТ "Укрнафта", своїми активними діями та всупереч положенням Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.05.2023 № 454-р., призвела до настання негативних наслідків, а саме до збою, переривання функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу? Які обсяги вуглеводнів, в тому числі природного газу, не буде видобуто чи безповоротно втрачено на Сахалінському НГКР з моменту анулювання спеціального дозволу користування надрами №6349 від 10.07.2019 р. до відновлення видобутку вуглеводнів на родовищі? Як саме та коли Державна служба геології та надр України здійснить законні заходи з фактичного відновлення видобутку природного газу на Сахалінському НГКР, так необхідного для країни під час опалювального сезону?

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко заявляв, що ситуація з скасування через суд ліцензії державної компанії "Укрнафтобуріння" на видобуток газу на Сахалінському родовищі нагадує продуману комбінацію.