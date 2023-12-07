За остановку добычи "Укрнафтобуріння" ответственен глава Госгеонадра, - нардеп

Остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнафтобуріння", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны, и речь идет о 3-5% от всей украинской добычи газа. Об этом заявил народный депутат Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ТЭК Верховной рады Алексея Кучеренко.

"У меня нет сомнения, что "авторы сценария" еще не до конца понимают, что сделали. У меня нет сомнения, что главным "приводным механизмом" стала служба Госгеонадра во главе с главой господином Романом Опимахом. По многим судебным процессам мы сейчас наблюдаем как топменеджеры крупных частных компаний сейчас отдуваются за то, что слепо следовали указаниям своих акционеров, убежден, что и в государственном управлении при принятии таких значимых решений должна быть жесткая полноценная ответственность топ-чиновников высокого уровня решений?" - написал нардеп.

Учитывая изложенное, парламентарий, руководствуясь статьями 16, 17, 19, 24 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", просит предоставить информацию и сообщить по каждому пункту отдельно о следующем:

Во исполнение какой именно нормы права, инструкции и/или по указанию каких должностных лиц государственных органов Украины, через 3,5 года с даты принятия постановления Верховным Судом от 26 ноября 2019 года по делу № 2а-7778/09/2670, Государственной службой геологии и недр Украины было подано заявление и апелляционную жалобу о повороте исполнения решения суда, в котором ГСОН просила решить вопрос о повороте исполнения решения суда по административному делу № 2а-7778/09/2670 путем отмены приказа Госгеонадр № 204 от 27.06.2019 г. и аннулирование специального разрешения пользования недрами № 6349 от 10.07.2019 г.? Имела ли Государственная служба геологии и недр Украины какие-либо правовые возможности на период государственного управления ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" приостановить меры по аннулированию специального разрешения пользования недрами № 6349 от 10.07.2019 г.? Какие именно действенные меры были приняты Государственной службой геологии и недр Украины с целью недопущения или предотвращения прерывания функционирования ЧАО "ВК "Укрнафтобуріння" и/или риска сбоя в снабжении ЧАО "ВК "Укрнафтобуріння" природного газа после передачи ЧАО "ВК "Укрнафтобуріння" в управление АРМА и дальше ПАО "Укрнафта"? Почему и с какой целью Государственная служба геологии и недр Украины, несмотря на факт и условия передачи ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" в управление АРМА и дальше ПАО "Укрнафта", своими активными действиями и вопреки положениям Распоряжения Кабинета министров Украины от 23.05.2023 № 454- г., привела к наступлению негативных последствий, а именно к сбою, прерыванию функционирования ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" с полным прекращением добычи и поставки природного газа? Какие объемы углеводородов, в том числе природного газа, не будут добыты или безвозвратно потеряны на Сахалинском НГКР с момента аннулирования специального разрешения пользования недрами №6349 от 10.07.2019 г. до восстановления добычи углеводородов на месторождении? Как и когда Государственная служба геологии и недр Украины осуществит законные меры по фактическому восстановлению добычи природного газа на Сахалинском НГКР, так необходимого для страны во время отопительного сезона?

Напомним, ранее Алексей Кучеренко заявлял, что ситуация с отменой через суд лицензии государственной компании "Укрнафтобуріння" на добычу газа на Сахалинском месторождении напоминает продуманную комбинацию.