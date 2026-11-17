Через ворожі обстріли робота окремих олійно-екстракційних підприємств тимчасово зупинена задля дотримання безпеки та відновлення пошкоджених потужностей.

Водночас у міністерстві наголошують: ситуація повністю контрольована, а ризиків для внутрішніх споживачів немає.

"Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Попри складні умови, українська олійно-жирова галузь продовжує виконувати свої зовнішньоекономічні зобов’язання. Зокрема, у період з 1 по 15 листопада українські виробники відправили за кордон 230 тисяч тонн продукції.

Міністерство спільно з профільними асоціаціями та бізнесом постійно моніторить ситуацію, оцінює наслідки атак та допомагає підприємствам зберігати стабільну роботу.