UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зупинка виплати боргів і реструктуризація не вплинуть на роботу "Укренерго", - експерт

Фото: зупинка виплати боргів і реструктуризація не вплинуть на роботу "Укренерго" (facebook.com/Алена_Дворянчикова)
Автор: Олександр Мороз

Рішення Кабінету міністрів зупинити виплату боргів за "зеленими облігаціями", яке фактично дало старт процесу реструктуризації облігацій НЕК "Укренерго", жодним чином не вплине на поточну роботу державної компанії.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Є процес реструктуризації єврооблігацій "Укренерго". І в рамках цього процесу реструктуризації уряд дозволив, фактично дав дозвіл на проведення реструктуризації, яке супроводжується такими заходами. Тому нічого там страшного, якогось екстраординарного не відбувається", - зазначив експерт.

За його словами, це нормальна практика і жодного негативного впливу як на роботу компанії, так і на її відносини з кредиторами вона не матиме.

Нагадаємо, напередодні війни НЕК "Укренерго" залучило 825 млн доларів кредиту для виплати боргів "зеленим" електростанціям. 

Гроші були перераховані як погашення боргу держави за "зеленим" тарифом.

В серпні 2024 року уряд України прийняв рішення зупинити виплату цього боргу з 9 листопада, що означатиме технічний дефолт компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергія