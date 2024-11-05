Зупинка виплати боргів і реструктуризація не вплинуть на роботу "Укренерго", - експерт

"Є процес реструктуризації єврооблігацій "Укренерго". І в рамках цього процесу реструктуризації уряд дозволив, фактично дав дозвіл на проведення реструктуризації, яке супроводжується такими заходами. Тому нічого там страшного, якогось екстраординарного не відбувається", - зазначив експерт.

За його словами, це нормальна практика і жодного негативного впливу як на роботу компанії, так і на її відносини з кредиторами вона не матиме.

Нагадаємо, напередодні війни НЕК "Укренерго" залучило 825 млн доларів кредиту для виплати боргів "зеленим" електростанціям.

Гроші були перераховані як погашення боргу держави за "зеленим" тарифом.

В серпні 2024 року уряд України прийняв рішення зупинити виплату цього боргу з 9 листопада, що означатиме технічний дефолт компанії.