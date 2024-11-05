Остановка выплаты долгов и реструктуризация не повлияют на работу "Укрэнерго", - эксперт

"Есть процесс реструктуризации еврооблигаций "Укрэнерго". И в рамках этого процесса реструктуризации правительство разрешило, фактически дало разрешение на проведение реструктуризации, которое сопровождается такими мероприятиями. Поэтому ничего там страшного, какого-то экстраординарного не происходит", - отметил эксперт.

По его словам, это нормальная практика и никакого негативного влияния как на работу компании, так и на ее отношения с кредиторами у нее не будет.

Напомним, накануне войны НЭК "Укрэнерго" привлек 825 млн долларов кредита для выплаты долгов "зеленым" электростанциям.

Деньги были перечислены как погашение долга государства по "зеленому" тарифу.

В августе 2024 года правительство Украины приняло решение остановить выплату этого долга с 9 ноября, что будет означать технический дефолт компании.