Зупинка метро, шалені ціни на таксі та затори: що відбувається Києві з транспортом

Потяги в метро не курсують

Як повідомила столична влада, сьогодні до кінця дня поїзди метрополітену не курсуватимуть. Причиною тому стали значні пошкодження енергомережі, які спровокували удари росіян.

Натомість підземка й далі працюватиме для киян, але лише як укриття.

"У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть", - попередили в КМДА.

Тож мерія пропонує громадянам пересісти на наземний громадський транспорт.

Так, сьогодні в Києві курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

Завтра, 17 грудня в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути.

Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватних перевізників просять випустити додаткові маршрутки, особливо там, де вони можуть замінити електротранспорт.

Затори охопили вулиці

Після зупинки метрополітену та відбою повітряної тривоги, в києві сильно ускладнився трафік. Зокрема, затори фіксують, традиційно, на центральних вулицях міста.

Так, наразі спостерігаються ускладнення руху на таких вулицях: Велика Васильківська (затримка 52 хв), Хрещатик (затримка 22 хв), Набережно-Хрещатицька (затримка 7 хв), бульвар Лесі Українки (затримка 22 хв), бульвар Тараса Шевченка (затримка 15 хв), вулиця Жилянська (затримка 9 хв) тощо.

Тим часом проект "Офіс трансформації" оцінює затори в Києві у 6 балів.

Фото: затори в Києві оцінюються в шість балів (transformation.org.ua)

Шалені ціни на таксі

На тлі зупинки метро, а також ускладнень руху на дорогах ціни та таксі стрімко пішли вгору.

Аби дістатися з лівого на правий берег столиці містяни мають заплатити близько 500 грн. А деякі сервіси з центра на околицю столиці просять майже 1000 гривень за поїздку.

Фото: ціни на таксі стрімко зростають на тлі заторів та зупинки метро (скріни)