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Зупинка бронювання значно ослабить українську економіку, - аграрії

Фото: зупинка бронювання значно ослабить українську економіку, (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Призупинення процедури бронювання, яке розпочала влада, може негативно позначитися на аграрній галузі та всій українській економіці, а також може спровокувати зростання цін на продовольство – через те, що дефіцит працівників не дасть аграріям провести сезонні роботи.

Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Наявність бронювання для нас вкрай критична. У сільському господарстві дуже важлива сезонність. І якщо ми в певний період, наприклад зараз, не зможемо виконати ті чи інші роботи, то у нас зупиняється цей вид діяльності. Я не думаю, що він спричинить дефіцит продовольства в Україні. Але економіка країни в цілому дуже ослабне. І від дефіциту нашого продовольства постраждають більше за межами нашої країни. Так, у нас продовольство виросте в ціні, але його буде достатньо. А продовольча світова безпека опиниться під загрозою", - каже Козаченко. 

Він зауважив, що зараз аграрії мають значний дефіцит персоналу, а зупинка бронювання може ще більше погіршити ситуацію. 

"Зараз ми маємо величезний дефіцит. Якщо зараз його ще збільшити, то нам навряд чи вистачить навіть дівчат, які зараз, вперше в історії, сідають на комбайни і трактори, сіють, орють і збирають. Багато польової роботи фізично непосильна для жінок. Тому дефіцит кадрів обвалить виробництво продукції. Тому до таких рішень необхідно приходити дуже і дуже зважено і продумано", - резюмував Козаченко. 

Як відомо, уряд до 15 листопада року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Планується, що буде проведено аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. А потім Мінекономіки спільно з Міноборони підготують механізм, як буде відбуватися обґрунтування бронювання військовозобов'язаних, та як буде скасовуватися відстрочка у випадку, якщо будуть виявлені необґрунтовані випадки бронювання.

Це рішення викликало хвилю критики серед економістів, адже фактично воно ставить під загрозу функціонування цілого ряду підприємств, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.

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аграрії