Остановка бронирования значительно ослабит украинскую экономику, - аграрии

"Наличие бронирования для нас крайне критично. В сельском хозяйстве очень важна сезонность. И если мы в определенный период, например, сейчас, не сможем выполнить те или иные работы, то у нас останавливается этот вид деятельности. Я не думаю, что он повлечет за собой дефицит продовольствия в Украине. Но экономика страны в целом очень ослабнет. И от дефицита нашей пищи пострадают больше за пределами нашей страны. Да, у нас продовольствие вырастет в цене, но его будет достаточно. А продовольственная мировая безопасность окажется под угрозой", - заявил Козаченко.

Он отметил, что сейчас аграрии имеют значительный дефицит персонала, а остановка бронирования может еще больше усугубить ситуацию.

"Сейчас мы имеем огромный дефицит. Если сейчас его еще увеличить, то нам вряд ли хватит даже девушек, которые сейчас, впервые в истории, садятся на комбайны и тракторы, сеют, пашут и собирают. Много полевой работы физически непосильно для женщин. Поэтому дефицит кадров обвалит производство продукции. Поэтому к таким решениям необходимо приходить очень и очень взвешенно и продуманно", - резюмировал Козаченко.

Как известно, правительство до 15 ноября года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. Планируется, что будет проведен аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций. Затем Минэкономики совместно с Минобороны подготовят механизм, как будет происходить обоснование бронирования военнообязанных, и как будет отменяться отсрочка в случае, если будут выявлены необоснованные случаи бронирования.

Это решение вызвало волну критики среди экономистов, ведь фактически оно ставит под угрозу функционирование целого ряда предприятий, а соответственно поступления налогов и экономическую безопасность Украины.