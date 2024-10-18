Зупинка бронювання загрожує зупинкою промисловим підприємствам, - "Укрцемент"

"Бізнес - не вороги влади. Це партнери та патріоти, які працюють на перемогу, так, як і більшість сьогодні в Україні. Ми допомагаємо і фронту, і платимо податки – адже податки це єдине джерело утримання наших потреб на оборону країни. І ми маємо це зберегти", - наголосив Качур.

За його словами, зупинка бронювання загрожує підприємствам зупинками через те, що можуть бути мобілізовані критичні працівники.

"Звісно, є цілий ряд людей, які дійсно досі не знайшли своє місце у формулі "або працюй, або воюй". Але вони точно не працюють на підприємствах, де всі влаштовані офіційно і сплачують податки. Зупинка бронювання – це ситуація, коли представник ТЦК буде визначати, кого мобілізувати на таких підприємствах. І це може поставити під загрозу роботу виробництва. Він цього не буде точно користі ні державі, ні фронту, ні тим, хто приймав рішення", - підкреслив Качур.

Він зауважив, що систему бронювання можна покращити, щоб уникнути зловживань при визначенні критичності окремих підприємств. Але це можна робити без пауз у самому механізмі бронювання, щоб не створити кризу на ринку праці.

"Можливо, рішення про зупинку бронювання було помилкою, їх допускають всі. Але зараз цю помилку треба вирішити: продовжити практику дії 76-ї постанови, і паралельно - робити перевірки і критеріїв, і визнаних критично важливих, і бронювання. Ми такі дії підтримуємо - тому що ми перші зацікавлені у тому, щоб у питаннях бронювання була чесність, і щоб державна позиція щодо забезпечення потреб фронту і економіки була виконана", - резюмував Качур.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали уряд відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.