Остановка бронирования грозит остановкой промышленным предприятиям, - "Укрцемент"

"Бизнес - не враги власти. Это партнеры и патриоты, которые работают на победу, так же, как и большинство сегодня в Украине. Мы помогаем и фронту, и платим налоги – ведь налоги это единственный источник удержания наших потребностей на оборону страны. И мы имеем это сохранить", - подчеркнул Качур.

По его словам, остановка бронирования угрожает предприятиям остановками из-за того, что могут быть мобилизованы критические работники.

"Конечно, есть целый ряд людей, которые действительно до сих пор не нашли свое место в формуле "либо работай, или воюй". Но они точно не работают на предприятиях, где все устроены официально и платят налоги. Остановка бронирования – это ситуация, когда представитель ТЦК Он будет определять, кого мобилизовать на таких предприятиях. И это может поставить под угрозу работу производства.

Он отметил, что систему бронирования можно улучшить во избежание злоупотреблений при определении критичности отдельных предприятий. Но это можно делать без пауз в самом механизме бронирования, чтобы не создать кризис на рынке труда.

"Возможно, решение об остановке бронирования было ошибкой, их допускают все. Но сейчас эту ошибку надо решить: продолжить практику действия 76-го постановления, и параллельно – делать проверки и критериев, и признанных критически важных, и бронирования. Мы такие действия поддерживаем – потому что мы первые заинтересованы в том, чтобы в вопросах бронирования была честность и чтобы государственная позиция по обеспечению потребностей фронта и экономики была выполнена", - резюмировал Качур.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (EBA) также призвали правительство возобновить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.