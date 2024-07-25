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Зупинити Путіна в Україні: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента

Вашингтон, США, Четвер 25 липня 2024 04:01
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Зупинити Путіна в Україні: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден пріоритетами своєї роботи останніх шістьох місяців на посаді назвав завершення війни у Секторі Газа та припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію звернення до нації на сторінці глави Білого дому в соцмережі Х.

Президент озвучив свої пріоритети у царині міжнародної політики, серед них: робота над припиненням війни у Секторі Газа і зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну", - сказав Байден.

Глава Білого дому також пообіцяв "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".

Зняття Байдена з виборчих перегонів

Днями президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з запланованих на 5 листопада виборів президента країни.

В якості заміни своєї кандидатури від демократів, він запропонував чинного віце-президента Камалу Гарріс.

Низка членів Республіканської партії закликали Байдена негайно піти у відставку, але в Білому домі відкинули таку ймовірність.

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