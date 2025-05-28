Не зупинились перед кортежем "На щиті": на Рівненщині покарали водіїв

У Рівненській області двоє водіїв порушили правила дорожнього руху, не надавши перевагу траурним процесіям "На щиті", які супроводжували патрульні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Рівненської області .

Що сталося

Інциденти сталися у Рівному та Сарнах. У першому випадку водій автобуса не пропустив кортеж із загиблим військовим, попри те, що патрульний автомобіль мав увімкнені проблискові маячки синього й червоного кольорів та спеціальний звуковий сигнал.

Аналогічне порушення зафіксували в Сарнах. Там водій Peugeot Expert не зупинився, щоб дати дорогу траурній колоні.

"Віддати шану загиблим Героям - це найменше, що ми можемо для них зробити", - наголосили у патрульній поліції.

Правоохоронці склали на водіїв постанови за ч. 3 ст. 122 КУпАП - ненадання переваги в русі оперативному транспорту.

Нагадування для водіїв

Поліцейські закликають дотримуватись правил: