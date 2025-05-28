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Не зупинились перед кортежем "На щиті": на Рівненщині покарали водіїв

Середа 28 травня 2025 19:49
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Не зупинились перед кортежем "На щиті": на Рівненщині покарали водіїв Фото: Траурна процесія "На щиті" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Рівненській області двоє водіїв порушили правила дорожнього руху, не надавши перевагу траурним процесіям "На щиті", які супроводжували патрульні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Рівненської області.

Що сталося

Інциденти сталися у Рівному та Сарнах. У першому випадку водій автобуса не пропустив кортеж із загиблим військовим, попри те, що патрульний автомобіль мав увімкнені проблискові маячки синього й червоного кольорів та спеціальний звуковий сигнал.

Аналогічне порушення зафіксували в Сарнах. Там водій Peugeot Expert не зупинився, щоб дати дорогу траурній колоні.

"Віддати шану загиблим Героям - це найменше, що ми можемо для них зробити", - наголосили у патрульній поліції.

Правоохоронці склали на водіїв постанови за ч. 3 ст. 122 КУпАП - ненадання переваги в русі оперативному транспорту.

Нагадування для водіїв

Поліцейські закликають дотримуватись правил:

  • якщо в авто увімкнено синій проблисковий маячок і (або) звуковий сигнал, потрібно надати дорогу;
  • якщо синій і червоний або лише червоний маячок - зупиніться біля правого краю дороги.

Нагадаємо, водіям, які не пропускають "швидку", пожежників чи поліцію з увімкненими спецсигналами, загрожує штраф 680 гривень. Зазначимо, ще у березні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11111 і якщо його ухвалять, сума зросте до 51 тисячі гривень, а також передбачатиметься позбавлення водійських прав до 10 років.

Також ми розповідали, за які порушення водіям загрожують рекордні штрафи.

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