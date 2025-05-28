Не зупинились перед кортежем "На щиті": на Рівненщині покарали водіїв
У Рівненській області двоє водіїв порушили правила дорожнього руху, не надавши перевагу траурним процесіям "На щиті", які супроводжували патрульні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Рівненської області.
Що сталося
Інциденти сталися у Рівному та Сарнах. У першому випадку водій автобуса не пропустив кортеж із загиблим військовим, попри те, що патрульний автомобіль мав увімкнені проблискові маячки синього й червоного кольорів та спеціальний звуковий сигнал.
Аналогічне порушення зафіксували в Сарнах. Там водій Peugeot Expert не зупинився, щоб дати дорогу траурній колоні.
"Віддати шану загиблим Героям - це найменше, що ми можемо для них зробити", - наголосили у патрульній поліції.
Правоохоронці склали на водіїв постанови за ч. 3 ст. 122 КУпАП - ненадання переваги в русі оперативному транспорту.
Нагадування для водіїв
Поліцейські закликають дотримуватись правил:
- якщо в авто увімкнено синій проблисковий маячок і (або) звуковий сигнал, потрібно надати дорогу;
- якщо синій і червоний або лише червоний маячок - зупиніться біля правого краю дороги.
Нагадаємо, водіям, які не пропускають "швидку", пожежників чи поліцію з увімкненими спецсигналами, загрожує штраф 680 гривень. Зазначимо, ще у березні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11111 і якщо його ухвалять, сума зросте до 51 тисячі гривень, а також передбачатиметься позбавлення водійських прав до 10 років.
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