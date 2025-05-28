Не остановились перед кортежем "На щите": в Ровенской области наказали водителей
В Ровенской области двое водителей нарушили правила дорожного движения, не предоставив преимущество траурным процессиям "На щите", которые сопровождали патрульные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Ровенской области.
Что произошло
Инциденты произошли в Ровно и Сарнах. В первом случае водитель автобуса не пропустил кортеж с погибшим военным, несмотря на то, что патрульный автомобиль имел включенные проблесковые маячки синего и красного цветов и специальный звуковой сигнал.
Аналогичное нарушение зафиксировали в Сарнах. Там водитель Peugeot Expert не остановился, чтобы уступить дорогу траурной колонне.
"Отдать дань уважения погибшим Героям - это самое малое, что мы можем для них сделать", - отметили в патрульной полиции.
Правоохранители составили на водителей постановления по ч. 3 ст. 122 КУоАП - непредоставление преимущества в движении оперативному транспорту.
Напоминание для водителей
Полицейские призывают соблюдать правила:
- если в авто включен синий проблесковый маячок и (или) звуковой сигнал, нужно уступить дорогу;
- если синий и красный или только красный маячок - остановитесь у правого края дороги.
Напомним, водителям, которые не пропускают "скорую", пожарных или полицию с включенными спецсигналами, грозит штраф 680 гривен. Отметим, еще в марте 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11111 и если его примут, сумма возрастет до 51 тысячи гривен, а также будет предусматриваться лишение водительских прав до 10 лет.
Также мы рассказывали, за какие нарушения водителям грозят рекордные штрафы.
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