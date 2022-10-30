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Українські морпіхи знищили за добу понад пів сотні окупантів та багато техніки ворога

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 14:42
Українські морпіхи знищили за добу понад пів сотні окупантів та багато техніки ворога Фото: морпіхи знищили за добу 50 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морські піхотинці, які входять до складу різних угруповань, за минулу добу знищили понад 50 окупантів та багато одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ у Telegram.

Так, вчора морпіхи знищили 10 бойових машин піхоти, один бронетранспортер та одну бойову броньовану машину російських військ.

Морські піхотинці та артилерійські підрозділи наносили вогневе ураження ворогу. В результаті вдалося знищили дві самохідні артилерійські установки, вантажівку та дві бойові броньовані машини. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 950 окупантів, а також збили літак та знищили півсотні ББМ ворога.

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