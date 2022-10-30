Українські морпіхи знищили за добу понад пів сотні окупантів та багато техніки ворога
Українські морські піхотинці, які входять до складу різних угруповань, за минулу добу знищили понад 50 окупантів та багато одиниць техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ у Telegram.
Так, вчора морпіхи знищили 10 бойових машин піхоти, один бронетранспортер та одну бойову броньовану машину російських військ.
Морські піхотинці та артилерійські підрозділи наносили вогневе ураження ворогу. В результаті вдалося знищили дві самохідні артилерійські установки, вантажівку та дві бойові броньовані машини. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 950 окупантів, а також збили літак та знищили півсотні ББМ ворога.
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