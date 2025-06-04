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Дерзость и мастерство: сенатор США сравнил операцию "Паутина" с ликвидацией бен Ладена

Среда 04 июня 2025 12:55
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Дерзость и мастерство: сенатор США сравнил операцию "Паутина" с ликвидацией бен Ладена Фото: Ричард Блументаль (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Сенатор США Ричард Блументаль приравнял проведенную СБУ на территории РФ операцию "Паутина" к операции по ликвидации Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В среду в США состоится брифинг украинской делегации для сенаторов Конгресса, которые рассматривают законопроект о масштабных санкциях против России, а также ее крупнейших потребителей энергоресурсов - Китая и Индии.

Законопроект призван усилить давление на экономику России, особенно из-за ограничений для стран, покупающих российскую нефть и газ. По словам Блюменталя, этот шаг может "изменить правила игры" в конфликте.

Особое внимание сенатор обратил на недавние атаки украинских беспилотников на глубокие российские объекты, известные как операция "Паутина".

Эти удары, поражающие цели за 4000 миль от фронта, он сравнил с легендарными спецоперациями США и Израиля последних лет и назвал доказательством ловкости и решительности Украины.

"Уже только по мастерству и дерзости этих атак это сравнится с рейдом Соединенных Штатов против Усамы бен Ладена и израильской операцией с пейджером как одно из крупнейших военных достижений последних лет", -заявил Блюменталь.

Он также отметил, что Белый дом пока колеблется с поддержкой санкционного пакета, но успехи Украины на поле боя могут изменить позицию администрации Дональда Трампа и некоторых законодателей.

"События повлияют на Белый дом и, возможно, на некоторых друзей президента здесь. Конгресс может двигаться вперед. Трамп не обязан поддерживать его", - подчеркнул сенатор.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.

Добавим, что по данным на утро 1 июня Силы обороны уничтожили 336 вертолетов и 372 самолетов с начала вторжения РФ в Украину.

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