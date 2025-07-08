Зухвале пограбування в Мексиці: зникли 33 тонни золотого й срібного концентрату

Озброєні злочинці напали на вантажівку, що перевозила 33 тонни золотого та срібного концентрату компанії Grupo Minero Bacis, завдавши їй збитків на мільйони доларів.

Зловмисники заблокували транспорт двома автомобілями, взяли водія та охорону в заручники на півтори години, після чого викрали трейлер із дорогоцінним вантажем, що прямував до порту Мансанільйо.

Попри те, що саму вантажівку згодом знайшли, прикріплений до неї трейлер безслідно зник. За даними компанії, точний розмір збитків ще підраховують, але йдеться про багатомільйонні втрати.

Варто зазначити, що даний інцидент стався на тлі зростання кількості пограбувань на дорогах Мексики. Так, лише за перші два місяці 2025 року їхня кількість зросла більш ніж на третину, до понад 24 тисяч випадків.

Золоті та срібні концентрати, що перевозила вантажівка, є напівобробленою сировиною з високим вмістом дорогоцінних металів, що робить їх особливо привабливою здобиччю для злочинців.