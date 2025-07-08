Дерзкое ограбление в Мексике: исчезли 33 тонны золотого и серебряного концентрата

Вооруженные преступники напали на грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis, нанеся ей ущерб на миллионы долларов. Злоумышленники заблокировали транспорт двумя автомобилями, взяли водителя и охрану в заложники на полтора часа, после чего похитили трейлер с драгоценным грузом, который направлялся в порт Мансанильо.

Несмотря на то, что сам грузовик впоследствии нашли, прикрепленный к нему трейлер бесследно исчез. По данным компании, точный размер убытков еще подсчитывают, но речь идет о многомиллионных потерях.

Инцидент произошел на фоне роста количества ограблений на дорогах Мексики - за первые два месяца 2025 года их количество выросло более чем на треть, до более 24 тысяч случаев. Золотые и серебряные концентраты, которые перевозил грузовик, являются полуобработанным сырьем с высоким содержанием драгоценных металлов, что делает их особенно привлекательной добычей для преступников.