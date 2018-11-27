Зубы мудрости: когда их появление причиняет проблемы?

Удаление зубов мудрости – очень частая и востребованная стоматологическая процедура. Настолько ли она востребованная или это просто «раздутая» стоматологическими клиниками необходимость? Давайте разберемся.

Для чего нужны зубы мудрости?

Зубы мудрости многие столетия воспринимаются нашим организмом как биологическая необходимость – во времена первобытных людей зубы должны были быть очень крепкими, чтобы жевать, кусать и отдирать сырое мясо, ветки и кожуру плодов. Со временем еда стала мягче и появились орудия труда, но зубы мудрости продолжали появляться.

Нельзя сказать, что сегодня зубы мудрости абсолютно не нужны в процессах жевания – скорее да, чем нет. Им можно поручать пережевывание твердой, вязкой и волокнистой еды, пока другие зубы заняты ее разделением на меньшие порции. Зубы мудрости достаточно прочные по своей структуре и риск появления кариеса в этих зубах очень мал, если Вы следите за состоянием их фиссур.

Со стороны эстетической стоматологии известно, что отсутствие зуба мудрости сглаживает углы скул, именно поэтому первые удаления этих моляров испытали на себе звезды кино и театра. Однако, кроме личного желания пациента иметь округлые черты лица других предпосылок к удалению зубов мудрости в стоматологическо-эстетической практике не имеется.

Другой стороной монеты является болезненное прорезывание «мудрых» моляров и у каждого пациента это случается в разном возрасте – от 16 до 25 лет. Кто-то мучается от боли неделю, а кто-то даже не чувствует, что зуб прорезался. Если боль продолжается больше недели, это признак того, что с прорезыванием что-то не так.

Причины длительной боли (больше недели) при прорезывании зубов мудрости:

зуб слишком большой и ему недостаточно места в десне и в челюстной кости;

продолжительное прорезывание вызвало инфекцию;

зуб растет в кривом положении или впирается в соседний зуб;

пациент не следил за индивидуальной гигиеной рта в период прорезывания и употреблял алкогольные, острые, слишком сладкие и кислые продукты, жуя на сторону зуба мудрости.

Как удаляется зуб мудрости в таком случае?

Диагностика ситуации. Инфекция и небольшая кривизна зуба видны во время осмотра, однако, для оценки ситуации в корне требуется цифровая диагностика – рентген, компьютерная томография или стоматологический микроскоп. Обезболивание. Если стоматолог решает, что единственным решением в данной ситуации является удаление зуба, тогда вместе с пациентом обсуждается возможный вариант анестезии. Может быть предложен местный наркоз, оральная анестезия или седация. Большинство клиентов выбирают последнюю опцию, т.к. она предусматривает меньше стресса как для врача, так и для пациента. Удаление поверхностных тканей. Стоматолог обрабатывает антисептиком близлежащие десны и поверхность зуба. Затем он спиливает (раскалывает) верхнюю часть зуба, если он слишком наклонен/закручен. Ослабление соединительных связок и вытягивание зуба. Когда верхняя часть снята, врач начинает работу над прилегающими тканями (десны и периодонтальная связка) - именно они крепко держат зуб в десневой лунке. Если зуб стоит более-менее ровно, врач пытается вытащить его целиком. Большое внимание также уделяется корням «мудрого», поскольку они могут создать массу сложностей при раздроблении и изъятии. Обработка лунки. После изъятия зуба лунка обрабатывается антисептиком и на десны накладываются швы. Через 1-2 недели пациент должен показаться врачу, чтобы тот убедился в здоровом заживании раны.

После https://skyclinic.com.ua/hirurgicheskaya-stomatologiya/udalenie-zuba-mudrosti/ удаления зуба мудрости некоторое время может наблюдаться отечность и кровоподтеки, но потом данные последствия проходят под влиянием холодных компрессов и медицинских препаратов.

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