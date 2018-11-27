Зубы мудрости: когда их появление причиняет проблемы?

Удаление зубов мудрости – очень частая и востребованная стоматологическая процедура. Настолько ли она востребованная или это просто «раздутая» стоматологическими клиниками необходимость? Давайте разберемся.
Зубы мудрости многие столетия воспринимаются нашим организмом как биологическая необходимость – во времена первобытных людей зубы должны были быть очень крепкими, чтобы жевать, кусать и отдирать сырое мясо, ветки и кожуру плодов. Со временем еда стала мягче и появились орудия труда, но зубы мудрости продолжали появляться.
Нельзя сказать, что сегодня зубы мудрости абсолютно не нужны в процессах жевания – скорее да, чем нет. Им можно поручать пережевывание твердой, вязкой и волокнистой еды, пока другие зубы заняты ее разделением на меньшие порции. Зубы мудрости достаточно прочные по своей структуре и риск появления кариеса в этих зубах очень мал, если Вы следите за состоянием их фиссур.
Со стороны эстетической стоматологии известно, что отсутствие зуба мудрости сглаживает углы скул, именно поэтому первые удаления этих моляров испытали на себе звезды кино и театра. Однако, кроме личного желания пациента иметь округлые черты лица других предпосылок к удалению зубов мудрости в стоматологическо-эстетической практике не имеется.
Другой стороной монеты является болезненное прорезывание «мудрых» моляров и у каждого пациента это случается в разном возрасте – от 16 до 25 лет. Кто-то мучается от боли неделю, а кто-то даже не чувствует, что зуб прорезался. Если боль продолжается больше недели, это признак того, что с прорезыванием что-то не так.
Диагностика ситуации. Инфекция и небольшая кривизна зуба видны во время осмотра, однако, для оценки ситуации в корне требуется цифровая диагностика – рентген, компьютерная томография или стоматологический микроскоп.
После https://skyclinic.com.ua/hirurgicheskaya-stomatologiya/udalenie-zuba-mudrosti/ удаления зуба мудрости некоторое время может наблюдаться отечность и кровоподтеки, но потом данные последствия проходят под влиянием холодных компрессов и медицинских препаратов.
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