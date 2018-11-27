Зуби мудрості: коли їх поява заподіює проблеми?

Видалення зубів мудрості - дуже часта і затребувана стоматологічна процедура. Чи настільки вона затребувана або це просто «роздута» стоматологічними клініками необхідність? Давайте розберемося.
Зуби мудрості багато століть сприймаються нашим організмом як біологічна потреба - за часів первісних людей зуби повинні були бути дуже міцними, щоб жувати, кусати і віддирати сире м'ясо, гілки та шкірку плодів. Згодом їжа стала м'якше і з'явилися знаряддя праці, але зуби мудрості продовжували з'являтися.
Не можна сказати, що сьогодні зуби мудрості абсолютно не потрібні в процесах жування - скоріше так, ніж ні. Їм можна доручати пережовування твердої, в'язкої і волокнистої їжі, поки інші зуби зайняті її поділом на менші порції. Зуби мудрості досить міцні за своєю структурою і ризик появи карієсу в цих зубах дуже малий, якщо Ви стежите за станом їх фиссур.
З боку естетичної стоматології відомо, що відсутність зуба мудрості згладжує кути скул, саме тому перші видалення цих молярів випробували на собі зірки кіно і театру. Однак, крім особистого бажання пацієнта мати округлі риси обличчя інших передумов до видалення зубів мудрості в стоматологічних-естетичної практиці немає.
Іншою стороною монети є хворобливе прорізування «мудрих» молярів і у кожного пацієнта це трапляється в різному віці - від 16 до 25 років. Хтось мучиться від болю тиждень, а хтось навіть не відчуває, що зуб прорізався. Якщо біль триває більше тижня, це ознака того, що з прорізуванням щось не так.
зуб занадто великий і йому недостатньо місця в яснах і в щелепної кістки;
тривалий прорізування викликало інфекцію;
зуб росте в кривому положенні або впирається в сусідній зуб;
пацієнт не стежив за індивідуальною гігієною рота в період прорізування і вживав алкогольні, гострі, занадто солодкі і кислі продукти, жуючи на сторону зуба мудрості.
Після https://skyclinic.com.ua/hirurgicheskaya-stomatologiya/udalenie-zuba-mudrosti/ видалення зуба мудрості деякий час може спостерігатися набряклість і синці, але потім дані наслідки проходять під впливом холодних компресів і медичних препаратів.
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