Зуби мудрості: коли їх поява заподіює проблеми?

Видалення зубів мудрості - дуже часта і затребувана стоматологічна процедура. Чи настільки вона затребувана або це просто «роздута» стоматологічними клініками необхідність? Давайте розберемося.

Для чого потрібні зуби мудрості?

Зуби мудрості багато століть сприймаються нашим організмом як біологічна потреба - за часів первісних людей зуби повинні були бути дуже міцними, щоб жувати, кусати і віддирати сире м'ясо, гілки та шкірку плодів. Згодом їжа стала м'якше і з'явилися знаряддя праці, але зуби мудрості продовжували з'являтися.

Не можна сказати, що сьогодні зуби мудрості абсолютно не потрібні в процесах жування - скоріше так, ніж ні. Їм можна доручати пережовування твердої, в'язкої і волокнистої їжі, поки інші зуби зайняті її поділом на менші порції. Зуби мудрості досить міцні за своєю структурою і ризик появи карієсу в цих зубах дуже малий, якщо Ви стежите за станом їх фиссур.

З боку естетичної стоматології відомо, що відсутність зуба мудрості згладжує кути скул, саме тому перші видалення цих молярів випробували на собі зірки кіно і театру. Однак, крім особистого бажання пацієнта мати округлі риси обличчя інших передумов до видалення зубів мудрості в стоматологічних-естетичної практиці немає.

Іншою стороною монети є хворобливе прорізування «мудрих» молярів і у кожного пацієнта це трапляється в різному віці - від 16 до 25 років. Хтось мучиться від болю тиждень, а хтось навіть не відчуває, що зуб прорізався. Якщо біль триває більше тижня, це ознака того, що з прорізуванням щось не так.

Причини тривалої болю (більше тижня) при прорізуванні зубів мудрості:

зуб занадто великий і йому недостатньо місця в яснах і в щелепної кістки;

тривалий прорізування викликало інфекцію;

зуб росте в кривому положенні або впирається в сусідній зуб;

пацієнт не стежив за індивідуальною гігієною рота в період прорізування і вживав алкогольні, гострі, занадто солодкі і кислі продукти, жуючи на сторону зуба мудрості.

Як видаляється зуб мудрості в такому випадку?

Діагностика ситуації. Інфекція і невелика кривизна зуба видно під час огляду, проте, для оцінки ситуації в корені потрібно цифрова діагностика - рентген, комп'ютерна томографія або стоматологічний мікроскоп. Знеболення. Якщо стоматолог вирішує, що єдиним рішенням у даній ситуації є видалення зуба, тоді разом з пацієнтом обговорюється можливий варіант анестезії. Може бути запропонований місцевий наркоз, оральна анестезія або седація. Більшість клієнтів вибирають останню опцію, тому що вона передбачає менше стресу як для лікаря, так і для пацієнта. Видалення поверхневих тканин. Стоматолог обробляє антисептиком прилеглі ясен і поверхня зуба. Потім він спилює (розколює) верхню частину зуба, якщо він занадто нахилений / закручений. Ослаблення сполучних зв'язок і витягування зуба. Коли верхня частина знята, лікар починає роботу над прилеглими тканинами (ясна і періодонтальна зв'язка) - саме вони міцно тримають зуб в ясенний лунці. Якщо зуб коштує більш-менш рівно, лікар намагається витягнути його цілком. Велика увага також приділяється коріння «мудрого», оскільки вони можуть створити масу складнощів при роздробленні і вилучення. Обробка лунки. Після вилучення зуба лунка обробляється антисептиком і на ясна накладаються шви. Через 1-2 тижні пацієнт повинен звернутися до лікаря, щоб той переконався в здоровому заживанні рани.

Після https://skyclinic.com.ua/hirurgicheskaya-stomatologiya/udalenie-zuba-mudrosti/ видалення зуба мудрості деякий час може спостерігатися набряклість і синці, але потім дані наслідки проходять під впливом холодних компресів і медичних препаратів.

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