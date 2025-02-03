Зубков официально перешел в турецкий клуб: будет играть с двумя другими украинцами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Шахтера" и "Трабзонспора" .

"Александр Зубков покидает "Шахтер" и переходит в "Трабзонспор". Соответствующего соглашения клубы достигли 3 февраля", - информируют официальные паблики "горняков".

Подробности контракта клубы пока не разглашают. Впрочем, по информации турецких СМИ, Зубков заключил с новым клубом контракт до лета 2029 года. Сумма сделки составила 7,5 миллионов евро без учета бонусов. Это рекордное приобретение для турецкого клуба.

"Трабзонспор" после 22-х туров занимает в турецкой Суперлиге 11-ю строчку. Следующий матч команда проведет во втором раунде национального Кубка - против "Искендерунспора" в среду, 5 февраля.

В "Трабзонспоре" уже играют двое украинцев. Зубков присоединится к экс-игроку луганской "Зари" Арсению Батагову, который пополнил ряды клуба летом прошлого года, и своему экс-партнеру по "Шахтеру" - форварду Даниилу Сикану, который перешел уже в текущее трансферное окно.

"Шахтер" зимой продал в турецкие команды уже третьего футболиста национальной сборной. Кроме Сикана и Зубкова, в Турцию переехал многолетний капитан "горняков" полузащитник Тарас Степаненко, который заключил соглашение с клубом "Эюпспор".

Кто такой Александр Зубков

28-летний уроженец Макеевки донецкой области. Воспитанник донецкого "Олимпик-УОР" и академии "Шахтера". С 2013 года стал выступать за команду "горняков" U-19, в составе которой был финалистом Юношеской лиги УЕФА-2014/15.

23 сентября 2015 года дебютировал за основную команду "Шахтера" в выездном кубковом поединке против "Тернополя", выйдя в стартовом составе и отыграв все 90 минут. 15 мая 2016 года впервые сыграл в отечественной Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче против луганской "Зари".

На правах аренды играл за "Мариуполь" и венгерский "Ференцварош". С будапештским клубом впоследствии заключил полноценный контракт. Всего провел в Венгрии три года, после чего летом 2022-го вернулся в "Шахтер".

Всего в футболке "оранжево-черных" провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка и 1 Суперкубок.

За сборную Украины сыграл 37 матчей, в которых забил два гола. Был участником чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов.