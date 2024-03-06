"Зубы дракона" и рвы: в Латвии утвердили план укрепления границы
Во вторник, 5 марта, кабинет министров Латвии утвердил план военного укрепления восточной границы с Россией и Белоруссией стоимостью 303 миллиона евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Delfi Литва.
Отмечается, что стратегия укрепления обороны и мобильности на восточной границе является частью Балтийской линии обороны. Она будет содержать размещение пунктов поддержки подразделений Национальных Вооруженных Сил вдоль границы с Россией и Беларусью.
Это оборонные структуры, укрепленные позиции, препятствия, противотанковые рвы и склады с боеприпасами. В течение пяти лет оборонная отрасль будет инвестировать в укрепление границы 303 млн. евро. Начало работ запланировано на март.
Укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания дорог и строительства надолбов, а в дальнейшем – рвов.
Кроме того, будут установлены различные препятствия: противотанковые рвы будут укреплены бетонными конструкциями "драконовые зубы" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, используя природные барьеры – болота, леса и другие природные объекты, отмечается в сообщении.
Также будут установлены безопасные хранилища для взрывчаток, мин и инженерно-технических материалов. С целью задержания возможного продвижения противника будут разработаны планы подготовки дорог, железных дорог и мостов.
Напомним, в 2024 году Китай значительно увеличит расходы на оборону . Так, расходы Китая на оборону планируется увеличить на 7,2% в 2024 году: это самый большой прирост за последние пять лет.
По данным отчета Министерства финансов, опубликованного во вторник, ожидается, что в текущем году военные расходы центрального правительства возрастут до 1,67 трлн юаней (231 млрд долларов США).
В последние тридцать лет расходы на армию Китая росли ежегодно по крайней мере на 6,6%, однако аналитики считают, что реальная сумма, которую тратит Пекин, значительно превышает официальные данные, в частности из-за недостаточного включения расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы.
Китай имеет крупнейший в мире военно-морской флот по количеству кораблей и активно развивает свой флот авианосцев. Кроме того, Китай, США и Россия являются единственной тройкой стран, производящих истребители пятого поколения.
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