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"Зуби дракона" та протитанкові рови. Як у Харківській області посилюють кордон з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський побував в Харківській області (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Харківську область продовжують посилювати фортифікаціями. Президент України Володимир Зеленський ознайомився з їх зведенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

У відомстві розповіли, що президент під час поїздки до Харківської області побував біля кордону з Росією, де зводять оборонні споруди та укріплення.

"Харківська область - це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни повинні бачити, що готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати", - наголосив глава держави.

 

Фото: візит Зеленського до Харківської області (president.gov.ua)

При цьому голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що фортифікації складаються з системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Також у регіоні встановлюють бетонні піраміди, "зуби дракона" та протитанкові рови.

Проект будівництва фортифікацій розробило Міністерство оборони України. Зокрема, було враховано досвід бійців на першій лінії захисту.

Фортифікація в Україні

Нагадаємо, ще в січні цього року Кабмін виділив рекордні кошти на зведення фортифікацій у країні - 17,5 млрд гривень.

На початку березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна будує фортифікаційні укріплення по всій лінії фронту та на кордоні з Білоруссю.

Зокрема, їх зводять у Рівненській області. Процес відбувається у координації з військовими.

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