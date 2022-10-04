ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл, - Тимошенко

Українські військові звільнили вже 1534 населених пунктів, що розташовуються в Донецької, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Вже деокуповано 1 534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади", - розповів він.
При цьому на деокупованих територіях, вже організовано роботу 1 445 гуманітарних штабів.
Крім цього, за словами Тимошенка, вже 500 населених пунктів розміновано.
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Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.
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