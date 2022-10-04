ВСУ освободили уже более 1500 городов и сел, - Тимошенко

Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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Кроме этого, по словам Тимошенко, уже 500 населенных пунктов разминированы.

При этом на деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.

"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", - рассказал он.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

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