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ВСУ освободили уже более 1500 городов и сел, - Тимошенко

Фото: ВСУ освободили 1534 населенных пункта на 4 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", - рассказал он.

При этом на деоккупированных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов.

Кроме этого, по словам Тимошенко, уже 500 населенных пунктов разминированы.

К тому же:

  • полиция возобновила свою работу в 1200 населенных пунктах;
  • органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах;
  • возобновили работу 933 медицинских учреждения;
  • учебные заведения возобновили работу в 981 населенном пункте;
  • услуги соцзащиты граждане получают более чем в 1 000 населенных пунктах;
  • финансовыми услугами обеспечено 922 населенных пункта.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.

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