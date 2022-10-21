ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області

Українські захисники деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, у них проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.
"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, раніше була інформація, що ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів у Херсонській області.
Також стало відомо, що ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.