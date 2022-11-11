UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів на півдні України

Фото: Наталія Гуменюк, прес-секретарка Сил оборони півдня (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів, хоча ще вчора військові ЗСУ говорили про 260 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

При цьому вона зазначила, що командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на цих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".

"Робота з цього напрямку нами продовжується. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їх площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні це понад 3000 квадратних кілометрів звільнених територій", - сказала Гуменюк.

Спікерка Сил оборони Півдня також звернула увагу на те, що ще є території, на яких можуть бути ворожі залишки.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. ЗСУ увійшли до міста, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також заступниця голови Міноборони Ганна Маляр зазначила, що зачистка Херсона після звільнення від російських загарбників може тривати кілька тижнів, проте ЗСУ відомі усі колаборанти у деокупованих населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України