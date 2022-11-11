ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів на півдні України

Площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів, хоча ще вчора військові ЗСУ говорили про 260 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

При цьому вона зазначила, що командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на цих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".

"Робота з цього напрямку нами продовжується. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їх площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні це понад 3000 квадратних кілометрів звільнених територій", - сказала Гуменюк.

Спікерка Сил оборони Півдня також звернула увагу на те, що ще є території, на яких можуть бути ворожі залишки.