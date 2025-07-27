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ЗСУ звільнили Кіндратівку: з'явилося епічне відео боїв

Ілюстративне фото: над одною з будівель військовий підняв прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Наразі вже з'явилося епічне відео боїв за населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "СтратКом ЗСУ".

Зокрема, на опублікованих кадрах видно, як українські воїни завдають ударів по ворогу, використовуючи дрони та інше озброєння.

Також на відео потрапив момент, на якому захисник України ставить прапор над однією з будівель.

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", - пише СтратКом.

Наразі у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

ЗСУ повертають Сумську область

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України вдалося зірвати план армії РФ в Сумській області і відтіснити ворога на даному напрямку.

"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витісняє російські сили", - заявив Зеленський.

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