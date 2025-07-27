ЗСУ звільнили Кіндратівку: з'явилося епічне відео боїв

Зокрема, на опублікованих кадрах видно, як українські воїни завдають ударів по ворогу, використовуючи дрони та інше озброєння.

Також на відео потрапив момент, на якому захисник України ставить прапор над однією з будівель.

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", - пише СтратКом.

Наразі у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.