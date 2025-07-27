ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев

В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинские воины наносят удары по врагу, используя дроны и другое вооружение.

Также на видео попал момент, на котором защитник Украины ставит флаг над одним из зданий.

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в состав сил и средств группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратьевка Сумской области", - пишет СтратКом.

Сейчас в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.