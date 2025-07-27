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ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев

Иллюстративное фото: над одним из зданий военный поднял флаг Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили пограничное село Кондратьевка в Сумской области. Сейчас уже появилось эпическое видео боев за населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "СтратКом ВСУ".

В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинские воины наносят удары по врагу, используя дроны и другое вооружение.

Также на видео попал момент, на котором защитник Украины ставит флаг над одним из зданий.

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в состав сил и средств группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратьевка Сумской области", - пишет СтратКом.

Сейчас в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.

ВСУ возвращают Сумскую область

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план армии РФ в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлению.

"Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - заявил Зеленский.

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