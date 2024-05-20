ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ звернулись до військовозобовʼязаних через оновлення даних

Україна, Понеділок 20 травня 2024 20:06
UA EN RU
У ЗСУ звернулись до військовозобовʼязаних через оновлення даних Архівне фото: у ЗСУ звернулись до військовозобовʼязаних (facebook com OOTCKSP)
Автор: Дмитро Браславський

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки фіксується ажіотаж після набуття чинності закону щодо питань військового обліку. При цьому українці мають три способи, щоб оновити свої дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Відзначимо, що основним питанням є оновлення військовозобовʼязаними своїх облікових даних", - йдеться у дописі.

При цьому в Сухопутних військах повідомили, що зараз є три способи для такого оновлення:

  • через візит до ТЦК і СП;
  • через ЦНАПи;
  • за допомогою застосунку Резерв+.

Військові уточнили, що забезпечуються різні можливості для оновлення облікових даних, тому українців просять використовувати всі переваги створених сервісів.

"Зокрема, вже зараз за допомогою застосунку Резерв+ дані оновили абсолютна більшість тих громадян, які вирішили актуалізувати інформацію про себе", - додали в Сухопутних військах.

Запис до ТЦК та ЦНАПу онлайн

Військові повідомили, що для відвідування ТЦК та СП у низці громад доступний запис в електронній черзі. При цьому кількість міст, де вже працює така можливість, постійно зростає.

А для оновлення даних у ЦНАПі запис в електронній черзі можна здійснити тут.

Оновлення даних військовозобов'язаних

Нещодавно в Україні набули чинності зміни до низки законодавчих актів, які регулюють процес оновлення даних серед військовозобов'язаних. Уже сотні тисяч українців скористалися можливістю зробити це через застосунок Резерв+.

Водночас заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко сьогодні заявила, що українці, які під час оновлення своїх даних через застосунок Резерв+ дізналися про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ТЦК Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб
РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни