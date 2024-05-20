В ВСУ обратились к военнообязанным из-за обновления данных
В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки фиксируется ажиотаж после вступления в силу закона по вопросам воинского учета. При этом украинцы имеют три способа, чтобы обновить свои данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
"Отметим, что основным вопросом является обновление военнообязанными своих учетных данных", - говорится в сообщении.
При этом в Сухопутных войсках сообщили, что сейчас есть три способа для такого обновления:
- через визит в ТЦК и СП;
- через ЦПАУ;
- с помощью приложения Резерв+.
Военные уточнили, что обеспечиваются различные возможности для обновления учетных данных, поэтому украинцев просят использовать все преимущества созданных сервисов.
"В частности, уже сейчас с помощью приложения Резерв+ данные обновили абсолютное большинство тех граждан, которые решили актуализировать информацию о себе", - добавили в Сухопутных войсках.
Запись в ТЦК и ЦПАУ онлайн
Военные сообщили, что для посещения ТЦК и СП в ряде общин доступна запись в электронной очереди. При этом количество городов, где уже работает подобная возможность, постоянно растет.
А для обновления данных в ЦПАУ запись в электронной очереди можно осуществить здесь.
Обновление данных военнообязанных
Недавно в Украине вступили в силу изменения в ряд законодательных актов, регулирующих процесс обновления данных среди военнообязанных. Уже сотни тысяч украинцев воспользовались возможностью сделать это через приложение Резерв+.
В то же время, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сегодня заявила, что украинцы, которые во время обновления своих данных через приложение Резерв+ узнали о статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных.
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