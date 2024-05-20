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В ВСУ обратились к военнообязанным из-за обновления данных

Украина, Понедельник 20 мая 2024 20:06
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В ВСУ обратились к военнообязанным из-за обновления данных Архивное фото: в ВСУ обратились к военнообязанным (facebook com OOTCKSP)
Автор: Дмитрий Браславский

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки фиксируется ажиотаж после вступления в силу закона по вопросам воинского учета. При этом украинцы имеют три способа, чтобы обновить свои данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Отметим, что основным вопросом является обновление военнообязанными своих учетных данных", - говорится в сообщении.

При этом в Сухопутных войсках сообщили, что сейчас есть три способа для такого обновления:

  • через визит в ТЦК и СП;
  • через ЦПАУ;
  • с помощью приложения Резерв+.

Военные уточнили, что обеспечиваются различные возможности для обновления учетных данных, поэтому украинцев просят использовать все преимущества созданных сервисов.

"В частности, уже сейчас с помощью приложения Резерв+ данные обновили абсолютное большинство тех граждан, которые решили актуализировать информацию о себе", - добавили в Сухопутных войсках.

Запись в ТЦК и ЦПАУ онлайн

Военные сообщили, что для посещения ТЦК и СП в ряде общин доступна запись в электронной очереди. При этом количество городов, где уже работает подобная возможность, постоянно растет.

А для обновления данных в ЦПАУ запись в электронной очереди можно осуществить здесь.

Обновление данных военнообязанных

Недавно в Украине вступили в силу изменения в ряд законодательных актов, регулирующих процесс обновления данных среди военнообязанных. Уже сотни тысяч украинцев воспользовались возможностью сделать это через приложение Резерв+.

В то же время, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сегодня заявила, что украинцы, которые во время обновления своих данных через приложение Резерв+ узнали о статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных.

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