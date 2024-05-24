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ЗСУ зупинили росіян на півночі Харківської області і наносять вогневе ураження, - Генштаб

Фото: у Генштабі заявили, що зупинили росіян на півночі Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області. ЗСУ завдають вогневого ураження ворожим силам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігоря Прохоренка під час брифінгу.

Він зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії з 10 травня, коли противник почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану "буферну зону".

Сили оборони України зупинили противника на Харківському напрямку. ЗСУ планують наступальні дії.

"На сьогодні обстановка там стабільна та контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються та проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення", - повідомив Прохоренко.

 

Наступ окупантів у районі Вовчанська

В ніч з 9 на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Окупантам вдалося дійти до першої лінії оборони, за словами президент Володимира Зеленського.

Наразі у місті Вовчанськ тривають вуличні бої. Українські військові наголошують, що ситуація там контрольована.

Як відзначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зараз загрози для наступу на Харків немає. Він зазначив, що окупанти хотіли взяти під контроль Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова - за п'ять.

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Збройні сили УкраїниВовчанськХарківГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України