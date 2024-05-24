ЗСУ зупинили росіян на півночі Харківської області і наносять вогневе ураження, - Генштаб

Наступ окупантів у районі Вовчанська

В ніч з 9 на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Окупантам вдалося дійти до першої лінії оборони, за словами президент Володимира Зеленського.

Наразі у місті Вовчанськ тривають вуличні бої. Українські військові наголошують, що ситуація там контрольована.

Як відзначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зараз загрози для наступу на Харків немає. Він зазначив, що окупанти хотіли взяти під контроль Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова - за п'ять.

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