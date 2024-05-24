ВСУ остановили россиян на севере Харьковской области и наносят огневое поражение, - Генштаб

Наступление оккупантов в районе Волчанска

В ночь с 9 на 10 мая россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Оккупантам удалось дойти до первой линии обороны, по словам президента Владимира Зеленского.

В городе Волчанск продолжаются уличные бои. Украинские военные подчеркивают, что ситуация там контролируемая.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сейчас угрозы для наступления на Харьков нет. Он отметил, что оккупанты хотели взять под контроль Волчанск за два дня, а дойти до Харькова - за пять.

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