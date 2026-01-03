Сили оборони зупинили 26 штурмів ворога під Покровськом: оновлені карти боїв

За даними Генштабу, минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб.

Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, здійснив 77 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.